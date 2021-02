El Samsung Galaxy S21 Ultra 5G es uno de los dispositivos móviles más importantes del mercado, por lo que siempre cae bien revisar todos los gadgets que viene en la caja, así como las principales características del smartphone.

Lo primero que me llamó la atención son las dimensiones de la caja. Ya saben de que el Galaxy S21 no viene con cargador, por lo que Samsung ha redimensionado la presentación de sus celulares. El diseño sigue la misma pauta de fondo negro y letras grandes y con este detalle en plateado. Viéndolo de lejos, me da la sensación de que es la caja de un perfume en vez de un celular.

En la base de la caja, tenemos algunas características del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Se trata del modelo SM-G998B/DS y la presentación es Phantom Black, uno de los dos colores disponibles.

Abro la caja y nos topamos de lleno con el celular, que se siente sólido en las manos. La pantalla es 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED 2x de 120 Hz y el vidrio cuenta con tecnología Gorilla Glass. El procesador es Exynos 2100 y esta versión en específico tiene 256 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria RAM. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización One UI 3.0.

El smartphone tiene, además, un sistema de cinco cámaras: un lente regular de 108MP, un ultra gran angular de 12MP, dos lentes tele de 10MP y el lente láser AF-TOF. La cámara delantera, por su parte, es de 40 MP.

La batería es 5000 mAh con carga rápida de 25W y carga inalámbrica de 15W. En la base está el puerto USB-C, el altavoz y la tarjeta SIM. Antes de soltar el móvil, el Galaxy S21 Ultra 5G es compatible con el S Pen.

Dejamos a un lado el celular y vemos que Samsung aún ofrece el pin y dentro de esta cajita está el cable de datos USB-C por ambos extremos y la guía de inicio rápido. Como imagino que ya lo saben desde su lanzamiento, este modelo no trae cargador ni auriculares.

