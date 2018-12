Los Samsung Galaxy S9, S9+ y Note 9 cuentan con una función de privacidad llamada Carpeta segura, un espacio privado y encriptado para almacenar información personal y aplicaciones.



La Carpeta segura de Samsung , además, hace que todo su contenido aparezca oculto en el dispositivo, aislado del resto de archivos de la memoria del smartphone y solo disponible a través de la autorización del usuario.



El servicio de Carpeta segura viene de fábrica, por lo que te enseñamos los pasos que debes seguir para configurarla a tu antojo.



1) Accede a la pantalla de aplicaciones y seleccione Ajustes.



2) Presione sobre Bloqueo y Seguridad y ubique la opción Carpeta segura.



3) Inicia sesión en tu cuenta de Samsung. Necesitas una para usar Carpeta segura, ya que te permite restablecer el bloqueo si lo olvidas. Luego configure su tipo de bloqueo a partir de las opciones presentadas, que incluyen patrón, pin y contraseña. Las huellas dactilares y el iris también se pueden usar para desbloquear la Carpeta segura.



4) A continuación, serás llevado a la Carpeta segura una vez que se haya creado. Use la opción Agregar aplicaciones para tener una copia nueva de una aplicación que se ejecute en Carpeta segura, independientemente de la que ya se está usando. Esta es una forma de tener múltiples cuentas de redes sociales ejecutándose en un dispositivo.



5) Bloquea la Carpeta segura una vez que hayas terminado. Se te solicitará que utilices el tipo de bloqueo configurado cada vez que desee acceder a la aplicación nuevamente.



Asegúrate de que la Carpeta segura no aparezca en la lista de tus aplicaciones. Para realizar esto solo debes abrir el panel de accesos directos y tocar el icono de carpeta segura. El color gris significa que el icono no se mostrará en la pantalla de aplicaciones.