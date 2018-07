Samsung estaría problemas. La firma surcoreana registraría una caída en sus ganancias en más de un año en el segundo trimestre, debido a las deslucidas ventas de sus teléfonos Samsung Galaxy de alta gama.



Se estima que las ventas de los smartphone de Samsung caigan en el trimestre entre abril y junio, tras un retroceso de más de 2 por ciento en el trimestre previo debido a que los consumidores prefieren modelos más baratos.



De acuerdo con Reuters , Samsung está bajo presión tras el lanzamiento del iPhone X de Apple . Este terminal ha hecho notar que Samsung está corto de innovación tecnológica en el mercado.



"Las funciones (que) los teléfonos móviles de Samsung tienen no son lo suficientemente atractivas como para que los clientes gasten más dinero" , dijo Song Myung-sup , analista de HI Investment and Securities , a Reuters .



Recordemos que el Samsung Galaxy S9 trajo pocas atracciones tecnológicas, llegando incluso a vender menos en su año de lanzamiento respecto a lo que vendió su serie antecesora Galaxy S8 en 2017.

