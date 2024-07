El Samsung Galaxy Z Fold 6 ha salido al mercado y se ha vuelto tendencia en la industria de los móviles plegables. Quizá aún tengas el Fold 5 y estés pensando en actualizar tu teléfono debido a que la Inteligencia Artificial hace que el nuevo dispositivo sea más versátil. ¿Acaso vale la pena una versión así?

La principal diferencia entre ambos teléfonos de Samsung presentados en julio de 2024 es el procesador. El Fold 6 viene con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con un reloj máximo de 3390 MHz y potenciado con 12GB de RAM, mientras el Fold 5 trae el Snapdragon 8 Gen 2 de 3360 MHZ y 8GB de RAM. Por si no estás enterado de los detalles técnicos, la velocidad del reloj determina la rapidez con la que la unidad central de procesamiento (CPU) puede recuperar e interpretar instrucciones, es decir, la rapidez en la que opera el teléfono. Esta dependerá, a su vez, de la RAM para la ejecución y almacenamiento de datos.

Es evidente que el Fold 6 es superior y se refleja en los reportes de los principales benchmark. De acuerdo con AnTuTu, el nuevo teléfono de Samsung es 28 por ciento más eficiente respecto al modelo anterior (1874K vs. 1461K) mientras, en las pruebas mononúcleo de GeekBench 6, el Fold 6 tiene una ventaja del 9 por ciento (2244 vs. 2062).

Fold 6 fue presentado en el Galaxy Unpacked de julio (Difusión)

La potencia mejorada del Fold 6 hace que los usuarios puedan jugar y hacer tareas de alta exigencia técnica sin inconvenientes; sin embargo, no te percatarás de las nuevas capacidades si es que haces tareas simples como visualizar contenido de streaming o navegar en Internet.

El Fold 6 de Samsung podrá ser más potente pero energéticamente es casi igual de eficiente que el Fold 5, y lo mismo se puede decir del diseño y el rendimiento de las cámaras. Igual tardarás una hora y media para cargar de 0 a 100 el dispositivo a 25W, y las especificaciones de las cámaras se repiten con muy ligeras innovaciones.

Veredicto sobre el Fold 6

El Fold 6 es un equipo que vale la pena comprar para quienes tengan el Fold 4 para atrás. No hay un salto técnico impresionante entre el Fold 6 y Fold 5. De hecho, las actualizaciones de la IA alcanzan al sistema operativo del Fold 5 así que no te pierdes de mucho. Salvo que no requieras de mucho potencia, puedes seguir con el Fold 5 hasta la conclusión de la garantía de actualización de Android y parches de seguridad.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Fold 6

Dimensiones: Plegado 153,5 x 68,1 x 12,1 mm | Desplegado 153,5 x 132,6 x 5,6 mm | 239 gramos

Pantalla externa: HD+ de 6.3′' | Dynamic AMOLED 2X (2.376 × 968, 22.1:9) | 120 Hz

Pantalla principal: QXGA+ de 7.6′' | Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.160 × 1.856, 20.9:18) | 120 Hz, 374ppp | 2600 nits

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Almacenamiento: 256 / 512 GB | 1 TB

RAM: 12 GB

Cámara frontal: 10 MP, f/2.2 (pantalla exterior) | 4 MP, f/1.8 bajo pantalla (pantalla interior)

Cámara principal: 50 MP f/1.8, OIS | 12 MP f/2.2 (UGA), 123º, OIS | 10 MP f/2.4 teleobjetivo 3X, OIS

Batería: 4400mAh | Carga rápida de 25W | Carga inalámbrica 15W

Conectividad: 5G | LTE | Wi-Fi 6E | Bluetooth v5.3 | NFC | eSIM/NanoSIM

SO: One UI 6.1.1 + Android 14

Otros: Sensor de huellas en el lateral | USB tipo C | Samsung Knox | Altavoces estéreo | IP48 | Gorilla Glass Victus 2

Ficha técnica del Samsung Galaxy Fold 5

Dimensiones: Plegado 154,9 x 67,1 x 13,4 mm | Desplegado 154,9 x 129,9 x 6,1 mm | 253 gramos

Pantalla externa: HD+ de 6.2′' | Dynamic AMOLED 2X (2.316 × 904, 23.1:9) | 120 Hz

Pantalla principal: QXGA+ de 7.6′' | Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.176 × 1.812, 21.6:18) | 120 Hz, 374ppp | 1750 nits

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | GPU Adreno 740

Almacenamiento: 256 / 512 GB | 1 TB

RAM: 12 GB

Cámara frontal: 10 MP, f/2.2 (pantalla exterior) | 4 MP, f/1.8 bajo pantalla (pantalla interior)

Cámara principal: 50 MP f/1.8, OIS | 12 MP f/2.2 (UGA), 123º | 10 MP f/2.4 teleobjetivo 3X

Batería: 4400mAh | Carga rápida de 25W | Carga inalámbrica 15W

Conectividad: 5G SA/NSA | LTE | Wi-Fi 6E | Bluetooth v5.3 | NFC

SO: One UI 5.1.1 + Android 13

Otros: Sensor de huellas en el lateral | USB tipo C | Altavoces estéreo | IPX8

