Hay nuevos teléfonos plegables en el mercado tecnológico. El Galaxy Z Flip6 fue anunciado por Samsung con un nuevo procesador e Inteligencia Artificial que promete un salto generacional para quienes tienen ahora el Z Flip 5. ¿Acaso tendrás que actualizar tu equipo? Te explicamos cada detalle para que tu inversión sea inteligente.

Las dimensiones son parecidas mientras las pantallas son iguales. El Galaxy Z Flip6 es más delgado cuando está cerrado por 0.2 mm respecto al modelo anterior y tiene alcanza un brillo de 2600 nits, superando a los 1200 nits del Flip5. Una mejora considerable es la clasificación IP48 (resistente al polvo y al agua) en comparación con el IPx8 que solo protege al equipo contra el agua.

La principal novedad del Z Flip6 es el procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, una generación por delante del Snapdragon 8 Gen 2, que viene con un sistema de disipación de calor con cámara de vapor. Aún es temprano para hablar de su eficacia pero es una innovación que no tenemos en el Flip5. La expectativa es que el rendimiento general sea superior entre 20 y 30 por ciento para tareas exigentes.

Otra mejora la encontramos en el RAM del Z Flip6: Samsung comercializará una versión de 12GB de RAM, y esto es así por las nuevas capacidades del sistema operativo para ofrecer funciones de Inteligencia Artificial.

Un cambio generacional importante está en las capacidades fotográficas del Z Flip6. El nuevo equipo pasó de los 12MP del Flip5 a 50MP en el sensor principal mientras las configuraciones del Ultra Gran Angular y la selfie siguen iguales (12MP y 10MP, respectivamente). Es de esperar que el procesamiento de imágenes sea más sofisticado por el nuevo chipset pero eso se determinará cuando el celular salga al mercado.

El Z Flip6, además, trae una mejora considerable en las políticas de actualizaciones. Quienes compren el dispositivo podrán descargar siete versiones de Android y mantenerlo protegido por siete años de parches de seguridad. Es muchísimo tiempo a diferencia de las tres actualizaciones de Android y cuatro años de parches en Z Flip5.

Acerca de la batería, el Flip6 tiene una mayor capacidad con 4000 mAh pero nada sobresaliente respecto a los 3700 mAh del Flip5. La velocidad de carga sigue igual en 25W sin mayores sorpresas.

¿Debo actualizar mi Z Flip 5 al Z Flip 6?

Las diferencias son mínimas en varios aspectos técnicos si es que te importa el diseño. El cambio generacional del chipset no es perceptible si es que no lo exiges al máximo, y lo mismo sucede con la diferencia de los 4GB de RAM más respecto al Z Flip5. Si solo lo quieres para hacer fotos y ver películas, no sentirás la diferencia.

En caso de que quieras probar las innovaciones de la Inteligencia Artificial, no es necesario que abandones el Z Flip5 porque One UI añade esta tecnología a los celulares más actuales. El Z Flip5 tiene varios años por delante.

La recomendación es cambiar de teléfono después de dos a tres generaciones. No vale la pena gastar por el Z Flip6 si cuentas con el Z Flip5. De tener el Z Flip4, podrías evaluarlo pero aún quedaría un año más para sacarle provecho a su vida útil.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip6

Pantalla interna: Dynamic AMOLED 2X de 6,7′' | FullHD+ de 2.640 x 1.080 píxeles (22:9) | Infinity Flex 120 Hz

Pantalla externa: Super AMOLED de 3,4′' | 748 x 720 píxeles (306 ppp) | 60 Hz

Dimensiones: Plegado: 71,9 x 85,1 x 14,9 mm | Abierto: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm | 187 gramos

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

RAM: 12 GB

Almacenamiento: 256 o 512 GB

Cámara frontal: 10 MP f/2.2

Cámaras traseras: Principal 50 MP, f/1.8, OIS | Gran angular 12 MP f/2.2

Batería: 4000 mAh | Carga por cable de 25 W | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica inversa

SO: Android 14 + One UI 6.1.1

Conectividad: 5G | NFC | Wifi 6E | Bluetooth 5.3 | GPS | NanoSIM/eSIM

Otros: Certificación IPX8 | Samsung Knox | Sensor de huellas lateral

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip5

Dimensiones: 71.9 x 85.1 x 15.1mm plegado | 71.9 x 165.1 x 6.9mm desplegado | 187 g

Pantalla interior: Super AMOLED de 3,4′' a 60 Hz. | 720 x 748 | 306 PPI

Pantalla exterior: 6,7′' FHD+ | Dynamic AMOLED 2X | 120 Hz | 2640 x 1080, 22:9

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy

Memorias: 8 + 256 GB | 8 + 512 GB

Cámara trasera: GA de 12 MP f/1.8 | Dual Pixel AF, OIS | UGA de 12 MP f/2.2

Cámara delantera: 10 MP f/2.2

Batería: 3700mAh | Doble celda | 25W carga rápida | 10W Carga inalámbrica

SO: Android 13 + Samsung One UI 5.1.1

Otros: IPX8 | Lector de huellas lateral

Conectividad: 5G SA/NSA | LTE | Wi-Fi 6E | Bluetooth v5.3 | NFC

