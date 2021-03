Samsung tiene mucho por mostrar en 2021. Hace unos días, el gigante surcoreano lanzó una nueva línea de teléfonos de la serie Galaxy A y por error se habría filtrado una hora de rutra con los próximos dispositivos que llegarán en los próximos meses.

La hoja de ruta fue publicada por Evan Blass en la página Voice y, suponiendo de que la información sea cierta, Samsung tendría varias sorpresas para los próximos dos trimestres.

Luego del evento de lanzamiento del 26 de marzo, fecha en la que se sabrá más detalles sobre los Galaxy A52 y A72 para Estados Unidos, habrá otro evento de lanzamiento de PCs programado para abril, la nueva tablet Tab S7 Lite programada para junio, un nuevo teléfono económico con 5G para julio y un evento Galaxy FE Unpacked en agosto.

Supuesta hoja de ruta de Samsung

Blass señaló que Samsung también lanzará un Galaxy A82 en algún momento, el cual tendrá 5G y algún tipo de módulo de cámara de “doble uso”.

Samsung no se ha pronunciado al respecto, por lo que esta información deberá ser considerada con cautela y solo esperar si los eventos coinciden con la información filtrada por Blass.

SAMSUNG | Cámara del S21 Ultra

La cámara del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ha obtenido buenas críticas por su potencia y fidelidad. Además de imágenes equilibradas y con excelente resolución, el software ofrece herramientas útiles que permitirán a los usuarios ahorrar varias horas en programas de edición como Premier o Vegas. Me refiero a la Perspectiva de Director, una función que sirve para hacer cambios de cámara en plena grabación.

Por norma general, la Perspectiva de Director emplea las cámaras principales y la selfie en simultáneo, y el sistema ofrece tres tipos de vista.

He tratado de averiguar si es que el audio en la Perspectiva de Director puede ser captado con un micrófono externo, pero no tuve resultados. Desde Samsung me explicaron que la función no registra audio mediante micrófono externo, algo que sí puedes hacer a través de Video Profesional.

