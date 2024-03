Hasta que se acabó la espera. Hoy mismo los usuarios de Samsung podrán actualizar sus smartphones y tablets con las funciones inteligentes del Galaxy AI. ¿No sabes si tu teléfono podrá hacer la instalación? Tranquilo, aquí te dejamos la lista completa y una breve guía de cómo hacer la descarga para que puedas hacer de tu teléfono inteligente aún más inteligente.

El Galaxy AI salió al mercado como una función exclusiva del Galaxy S24 e introdujo soluciones inteligentes para diversas actividades cotidianas. La Traducción Simultánea de Llamadas y la función Intérprete, que permiten traducir conversaciones en tiempo real a 13 idiomas diferentes, son algunas de las funciones más destacadas. No hay que olvidar el Generative Photo Editing que facilita la edición de fotos eliminando objetos, ajustando el tamaño y la posición de elementos, e incluso rellenando fondos.

Ahora, Samsung ha hecho que el Galaxy AI llegue a más dispositivos a partir de hoy, 28 de marzo de 2024, coincidiendo con la actualización de software One UI 6.1, aunque la disponibilidad individual en cada dispositivo puede variar según el modelo y operador telefónico. Los nuevos equipos que podrán hacer la descarga son los Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5, así como las tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra.

Cómo actualizar a One UI 6.1 y tener Galaxy AI

Hay dos maneras de actualizar a One UI en tu dispositivo Samsung, pero antes asegúrate de que tu dispositivo sea compatible. Además, es importante tener en cuenta que la actualización puede borrar algunos datos de tu dispositivo. Nunca está de más hacer una copia de seguridad de tus datos.

Actualización automática

Accede a Ajustes > Actualización de software.

Toca “Descargar e instalar”.

Si hay una actualización de One UI disponible, se descargará e instalará automáticamente.

Actualización manual

Accede a Ajustes > Actualización de software.

Toca “Descargar e instalar”.

Toca “Descargar ahora”.

Una vez que se haya descargado la actualización, toca “Reiniciar ahora” para instalarla.

Parches de seguridad en Samsung

Samsung actualiza mensualmente el sistema operativo de sus equipos para garantizar la seguridad de los equipos. En esta oportunidad, la compañía surcoreana ha compartido la última SMR (versión de mantenimiento de seguridad) del A53 con la versión de firmware A536EXXS8DXB5 para América Latina.

Por otro lado, la serie Galaxy S22 llega al mercado europeo con el el número de compilación de firmware S901BXXS7DXBD, mientras los propietarios del Galaxy A33 tendrán lo mismo con el número de compilación A336NKSS6DXC1.

Debes recordar que los dispositivos no recibirán más que las correcciones de seguridad de este mes. No esperes nuevas funciones o mejoras del sistema operativo; la actualización solo hará que el equipo esté protegido ante nuevas amenazas.

Si lo que quieres es una versión potenciada del sistema operativo, deberás esperar unos meses para que la serie Samsung Galaxy S22, Galaxy A53, Galaxy A33, entre otros, puedan pasar de la capa de personalización One UI 6.0 a One UI 6.1. Advertimos que no todos los equipos tendrán las funciones de inteligencia artificial.