Samsung lanzará sus Galaxy Watch Active 2 y Galaxy Tab S6 esta semana

[{"id":125945,"title":"Per\u00fa aument\u00f3 a once medallas su participaci\u00f3n en los Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/lima-2019-peru-aumenta-once-medallas-participacion-panamericanos-video-nnav-125945","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d4121ba0d41c.jpeg"},{"id":125944,"title":"Per\u00fa sum\u00f3 varios triunfos en surf y demuestra su favoritismo en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/lima-2019-peru-sumo-triunfos-surf-demuestra-favoritimos-video-nnav-125944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d411e5e3c3e5.jpeg"},{"id":125942,"title":"\u00a1A un paso! Alessandro De Souza qued\u00f3 en cuarto lugar y estuvo cerca de estar en el podio de Tiro","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/lima-2019-alessandro-souza-quedo-cuarto-lugar-modalidad-tiro-video-nnav-125942","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d411bef09847.jpeg"},{"id":125702,"title":"Medallero Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: averigua c\u00f3mo va la tabla liderada por Estados Unidos [ACTUALIZADO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-directo-online-streaming-resultados-tabla-posiciones-clasificacion-oro-plata-bronce-peru-mexico-argentina-colombia-125702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d41196085613.jpeg"},{"id":125940,"title":"Esto pasa en tu PC si buscas el '\u00c1rea 51' en el Google Maps","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-esto-ocurre-buscas-area-51-mapa-smartphone-aplicaciones-truco-nnda-nnrt-125940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d411642dc66c.jpeg"},{"id":125797,"title":"Atlas y Pachuca igualaron por la fecha 1 del Grupo 9 de la Copa MX 2019 en Jalisco","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/atlas-vs-pachuca-vivo-directo-online-ver-gratis-fox-sports-copa-mx-2019-tdn-televida-azteca-tv-estadio-jalisco-nczd-125797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d41120e71c15.jpeg"},{"id":125785,"title":"PS5: \u00bfqu\u00e9 videojuegos llegar\u00e1n a la PlayStation 5 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os?","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-juegos-llegaran-playstation-5-nuevos-lanzamientos-retrocompatibilidad-ps4-nnda-nnlt-125785","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/29\/5d3faa4b763cf.jpeg"},{"id":125798,"title":"\u00a1Ganaron medallas! Conoce c\u00f3mo le fue a la delegaci\u00f3n peruana en el D\u00eda 7 de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-directo-online-calendario-dia-7-juegos-panamericanos-2019-nczd-125798","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d411580a7a54.jpeg"},{"id":125939,"title":"Tenis en Lima 2019: \"El que la gente venga y nos alienten hacen la diferencia\" [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-dueto-peruano-dobles-mixtos-tenis-agradecio-apoyo-publico-esperan-llegar-final-video-125939","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d411299cffa8.jpeg"},{"id":125520,"title":"PS5: \u00bfcu\u00e1nto costar\u00e1 finalmente la PlayStation 5? Todo lo que debes saber","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-costara-playstation-5-seria-precio-aproximado-nueva-consola-sony-nnda-nnlt-125520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cdaa503e98.jpeg"},{"id":125850,"title":"Cerro Porte\u00f1o vs. San Lorenzo v\u00eda FOX Sports: juegan los octavos de final de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/cerro-porteno-vs-san-lorenzo-vivo-directo-online-fox-sports-fox-play-asuncion-paraguay-copa-libertadores-2019-nczd-125850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410d8413bbf.jpeg"},{"id":125897,"title":"Real Madrid vs Fenerbahce v\u00eda ESPN: juegan en el Allianz Arena por la Audi Cup 2019 | Tercer puesto","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-directo-online-espn-audi-cup-2019-tercer-puesto-dazn-directv-rmtv-allianz-arena-munich-minuto-minuto-nczd-125897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/27\/5cec1d1c0505d.jpeg"},{"id":125833,"title":"Internacional vs Nacional EN VIVO por FOX Sports 3: juegan por el pase a cuartos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/internacional-vs-nacional-vivo-directo-online-fox-sports-fox-play-brasil-copa-libertadores-2019-porto-alegre-nczd-125833","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d4104ec4844e.jpeg"},{"id":125937,"title":"Lima 2019 EN VIVO y EN DIRECTO: sigue al equipo peruano de b\u00e1dminton en cuartos de final de los Juegos Panamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-directo-online-gratis-badminton-cuartos-final-juegos-panamericanos-daniela-macias-danica-nishimura-ines-castillo-paula-torre-diego-mini-mario-cuba-125937","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410d323b1de.jpeg"},{"id":125854,"title":"V\u00eda FOX Sports 2 | Flamengo vs Emelec EN VIVO: chocan en el Maracan\u00e1 por los octavos de Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-emelec-vivo-directo-online-fox-sports-2-vuelta-octavos-final-copa-libertadores-2019-lives-sports-event-teleamazonas-maracana-rio-janeiro-nczd-125854","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410c05d9a6d.jpeg"},{"id":125938,"title":"Dieron todo: selecci\u00f3n nacional de squash cay\u00f3 en cuartos de final de la modalidad por equipos en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-equipo-nacional-squash-encabezado-diego-elias-pudo-acceder-semifinales-modalidad-equipos-juegos-panamericanos-125938","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410b5a2cbd4.jpeg"},{"id":125882,"title":"\u00a1En La Bombonera! Boca Juniors vs Atl\u00e9tico Paranaense: se miden por octavos de Copa Libertadores 2019 | FOX Sports","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-online-fox-sports-directo-copa-libertadores-2019-octavos-final-tv-publica-tyc-sports-bombonera-buenos-aires-nczd-125882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410a33704dc.jpeg"},{"id":125693,"title":"Liga de Quito empat\u00f3 ante Olimpia en Paraguay y clasific\u00f3 a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/liga-quito-vs-olimpia-vivo-copa-libertadores-directo-fecha-horarios-canales-tv-vuelta-octavos-final-estadio-defensores-chaco-fox-sports-3-ver-futbol-gratis-online-paraguay-nnda-nnrt-125693","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d4109eb119a1.jpeg"},{"id":125900,"title":"\u00a1Desde Orlando! Atl\u00e9tico de Madrid vs MLS All Stars v\u00eda ESPN 3: chocan por el Juego de las Estrellas 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-madrid-vs-mls-all-stars-vivo-directo-online-espn-gol-univision-juego-estrellas-2019-nczd-125900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410836d9bdc.jpeg"},{"id":125935,"title":"Samsung lanzar\u00e1 sus Galaxy Watch Active 2 y Galaxy Tab S6 esta semana","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-lanzara-nuevo-galaxy-active-galaxy-tab-s6-note-10-smartphone-unpacked-nnda-nnrt-125935","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d41058429cbc.jpeg"},{"id":125936,"title":"La desalentadora cifra de asistentes al duelo entre Sporting Cristal y Zulia FC por la Copa Sudamericana [FOTO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-desalentadora-cifra-asistentes-duelo-zulia-fc-copa-sudamericana-foto-125936","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40d0272049e.jpeg"},{"id":125934,"title":"Quieren sumar m\u00e1s medallas: delegaci\u00f3n peruana de b\u00e1dminton clasific\u00f3 a cuartos de final en Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-delegacion-peruana-badminton-clasifico-cuartos-final-juegos-panamericanos-fotos-125934","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d4104c29b116.jpeg"},{"id":125931,"title":"Bayern Munich vs Tottenham EN VIVO v\u00eda ESPN: partidazo por la final de la Audi Cup 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/bayern-munich-vs-tottenham-vivo-online-directo-espn-sly-sports-final-audi-cup-2019-allianz-arena-minuto-minuto-nczd-125931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40f8ee50e28.jpeg"},{"id":125929,"title":"Boca Juniors vs Atl\u00e9tico Paranaense: horarios y gu\u00eda de TV por octavos de Copa Libertadores 2019 | FOX Sports","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-directo-online-fox-sports-fecha-hora-canales-tv-publica-tyc-sports-octavos-final-copa-libertadores-2019-bombonera-buenos-aires-125929","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d39174699995.jpeg"},{"id":125933,"title":"Monterrey vs Leones Negros EN VIVO v\u00eda FOX Sports: se enfrentan por la jornada 1 de la Copa MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-leones-negros-vivo-online-directo-fox-sports-copa-mx-2019-fecha-1-grupo-2-tudn-univision-televisa-telemundo-bbva-bancomer-nczd-125933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d4100c8f2aad.jpeg"},{"id":125754,"title":"Lo 'Tombaron': Palmeiras gole\u00f3 4-0 a Godoy Cruz y avanz\u00f3 a cuartos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/godoy-cruz-vs-palmeiras-vivo-online-directo-via-fox-sports-fox-play-octavos-final-copa-libertadores-brasil-argentina-nczd-125754","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40fbee1ea1d.jpeg"},{"id":125747,"title":"Liga de Quito, a cuartos de Copa Libertadores al empatar 1-1 con Olimpia en Asunci\u00f3n","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/olimpia-vs-liga-quito-vivo-online-directo-transmision-fox-sports-facebook-watch-octavos-final-copa-libertadores-2019-asuncion-paraguay-nczd-125747","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40fd8ac4100.jpeg"},{"id":125788,"title":"Pe\u00f1arol cay\u00f3 en el Maracan\u00e1 ante Fluminense que se meti\u00f3 a los cuartos de final de Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/penarol-vs-fluminense-vivo-directo-online-directv-sports-copa-sudamericana-2019-octavos-final-red-canal-10-sportv-facebook-watch-maracana-nczd-125788","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40fcba82627.jpeg"},{"id":125932,"title":"Va por otra medalla: Diego El\u00edas venci\u00f3 Shawn DeLierre en el primer partido de por equipos de squash en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-diego-elias-vencio-canadiense-shawn-delierre-primer-partido-modalidad-equipos-squash-juegos-panamericanos-fotos-125932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40fc720717e.jpeg"},{"id":125614,"title":"Fortnite: gana m\u00e1s de US$ 1 mill\u00f3n en torneo mundial y le dice esto a su madre que odia los videojuegos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-battle-royale-world-cup-joven-15-anos-gana-2-millones-dolares-jugar-demuestra-madre-odia-videojuegos-perdio-nnda-nnlt-125614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e0ea2c9216.jpeg"},{"id":125930,"title":"Henry Vaca: \"No dud\u00e9 en venir al equipo m\u00e1s grande del Per\u00fa\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-dude-venir-equipo-grande-peru-aseguro-henry-vaca-125930","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/20\/5d33ceaa5c1e9.jpeg"},{"id":125787,"title":"Sin diferencias: Santos Laguna empat\u00f3 1-1 con Correcaminos por fecha 1 de la Copa MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/santos-laguna-vs-correcaminos-vivo-directo-online-fox-sports-copa-mx-2019-fecha-1-grupo-7-tdn-tv-azteca-televisa-univision-estadio-corona-minuto-minuto-nczd-125787","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40f1faceecb.jpeg"},{"id":125926,"title":"Google Maps y el sensacional truco para viajar en el tiempo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-puedes-ver-cambiado-lima-ultimos-anos-tecnologia-aplicaciones-nnda-nnrt-125926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40f3218929c.jpeg"},{"id":125928,"title":"La reacci\u00f3n de la prensa internacional tras la eliminaci\u00f3n de Sporting Cristal en la Sudamericana [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-reaccion-prensa-internacional-eliminacion-celeste-sudamericana-fotos-125928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40f11c9f626.jpeg"},{"id":125919,"title":"\u00a1La siguen luchando! As\u00ed fue la participaci\u00f3n de los peruanos en tenis en los Juegos Panamericanos","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/lima-2019-juan-pablo-varillas-dominique-schaefer-siguen-carrera-tenis-juegos-panamericanos-fotos-125919","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e3595962b.jpeg"},{"id":125927,"title":"Quedaron maravillados: chilenos quieren que los productores de Lima 2019 organicen la Inauguraci\u00f3n de Santiago 2023","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-chilenos-quieren-productores-peruanos-organicen-ceremonia-inauguracion-santiago-2023-125927","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40efafa83b7.jpeg"},{"id":125806,"title":"Con un Armani plet\u00f3rico, River Plate sac\u00f3 a Cruzeiro de la Copa Libertadores 2019 en tanda de penales","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-vivo-hoy-copa-libertadores-2019-fecha-horarios-canales-ver-seguir-futbol-gratis-online-belo-horizonte-octavos-final-partido-directo-ar-br-nnda-nnrt-125806","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40f064b4a08.jpeg"},{"id":125924,"title":"Con Armani protagonista: los memes que dej\u00f3 el pase de River a cuartos de la Copa Libertadores 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-memes-armani-pase-cuartos-copa-libertadores-2019-fotos-125924","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40ec842dd1e.jpeg"},{"id":125925,"title":"Zulia FC entren\u00f3 en el jard\u00edn de su hotel antes del duelo ante Sporting Cristal","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-zulia-fc-entreno-patio-hotel-duelo-copa-sudamericana-video-125925","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e7f614564.jpeg"},{"id":125541,"title":"Sporting Cristal fue eliminado por el Zulia en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-hoy-vivo-copa-sudamericana-2019-seguir-transmision-directo-matute-via-directv-sports-bein-sport-ver-futbol-gratis-vuelta-octavos-final-peru-venezuela-nnda-nnrt-125541","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40eba93ea2e.jpeg"},{"id":125923,"title":"\u00a1A lo Messi! Claudio Vivas explot\u00f3 contra la CONMEBOL tras derrota de Cristal ante Zulia FC por la Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-claudio-vivas-messi-exploto-var-conmebol-derrota-zulia-fc-copa-sudamericana-125923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e7dbb8991.jpeg"},{"id":125743,"title":"\u00a1Gracias a Armani! River Plate a cuartos de la Copa Libertadores 2019 al ganarle por penales a Cruzeiro","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-vivo-online-directo-transmision-fox-sports-facebook-watch-octavos-final-copa-libertadores-2019-brasil-argentina-nczd-125743","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e540d23a9.jpeg"},{"id":125912,"title":"Google Maps y el truco para poder usarlo sin conexi\u00f3n a internet","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-descargar-mapas-usarlos-conexion-internet-tecnologia-street-view-aplicaciones-nnda-nnrt-125912","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e40aef462.jpeg"},{"id":125917,"title":"\u00a1Excelso! Franco Armani detuvo dos penales ante Cruzeiro y River avanz\u00f3 a cuartos de Copa Libertadores [VIDEOS]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-penales-vivo-franco-armani-detuvo-dos-remates-copa-libertadores-2019-videos-125917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40df16cebdf.jpeg"},{"id":125780,"title":"\u00a1Franco Armani h\u00e9roe! River Plate, a cuartos de Copa Libertadores tras vencer en penales a Cruzeiro","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-vivo-directo-online-fecha-hora-canales-fox-sports-tv-publica-tyc-sports-facebook-watch-globo-sportv-octavos-final-copa-libertadores-2019-estadio-mineirao-belo-horizonte-125780","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e3391e7c7.jpeg"},{"id":125866,"title":"Per\u00fa vs. Costa Rica: chocan, este mi\u00e9rcoles, por la fecha 2 de los Juegos Panamericanos 2019 | F\u00fatbol femenino","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-vivo-via-latina-tv-movistar-deportes-panamericana-espn-live-teletica-tyc-sports-directv-fecha-hora-canales-transmision-grupo-b-futbol-femenino-juegos-panamericanos-2019-video-125866","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e338474aa.jpeg"},{"id":125746,"title":"Al que quiera celeste, que le cueste: Cristal gan\u00f3 3-2, pero qued\u00f3 eliminado a manos de Zulia de Venezuela [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-fecha-hora-canal-peru-venezuela-seguir-transmision-directv-sports-ver-futbol-gratis-venevision-partido-octavos-final-vuelta-copa-sudamericana-2019-125746","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40d5a7d81eb.jpeg"},{"id":125918,"title":"El de la despedida: Kevin Sandoval marc\u00f3 el gol de la victoria para Sporting Cristal ante Zulia FC [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-kevin-sandoval-marco-gol-victoria-celeste-video-125918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40df05d7668.jpeg"}]