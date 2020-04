El coronavirus sigue afectando al mercado tecnológico. Samsung ha lanzado un nuevo programa para recomprar los Galaxy S20 usados al 50% de su precio en dos años.

La nueva política de Samsung pretende reactivar la comercialización de los Galaxy S20 ante su elevado precio en el mercado. Los propietarios del S20 estándar, cuyo precio es de 1000 dólares, recibirán US$500 si es que devuelve el dispositivo en “condiciones satisfactorias”.

Para los dueños del Samsung S20 Ultra de 1400 dólares, la firma surcoreana garantiza la recompra del móvil por US$700.

Cabe precisar que la oferta de recompra solo está disponible en Samsung.com, por ahora en Estados Unidos. Cuando decidas devolver el móvil, la recompra se hará efectiva en forma de crédito en cualquier método de pago que utilizaras para comprar el Galaxy.

SAMSUNG | ONE UI 2.1

Los usuarios del Samsung Galaxy Note 9, así como los del Samsung Galaxy S9 en todas sus versiones, no recibirán la actualización del sistema operativo One UI 2.1.

El One UI 2.1, que recientemente comenzó a llegar a los Samsung Galaxy S10 y Note 10, trae mejoras como un nueva versión del modo oscuro, un correcto funcionamiento de la cámara y características sobre la capa de personalización.

Samsung no ha dado una versión oficial sobre por qué la actualización no llegará a los Not9 ni S9. Fue a través de una notificación publicada a través de la aplicación Samsung Members en Corea del Sur en la que sugiere que el One UI 2.1 no llegará a estas versiones.