Samsung responde por el envío de fotos sin permiso en los Galaxy S9 y Note 8

Samsung ha estudiado las quejas de los usuarios en EE.UU. que denuncian el envío sin permiso fotografías a los contactos guardados en los smartphones .



"Samsung ha revisado este asunto a fondo en estos últimos días; sin embargo, no se encontró ningún problema de hardware o software relevante en este caso particular" , dijo el portavoz en un correo electrónico a EFE .



Medios de comunicación estadounidenses han reportado que los móviles afectados son los Samsung Galaxy S9 y los Galaxy Note 8 , según las quejas de los usuarios en Internet.



El portavoz de Samsung indicó que la compañía continuará investigando este tema, aunque subrayó que "no se han conocido informaciones similares por parte de usuarios a nivel global" .

