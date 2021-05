En gran parte de Latinoamérica Samsung implementó su servicio Trade in y ahora llega al Perú, el mismo que te permitirá dejar tu dispositivo antiguo y cubrir parte del pago de tu próximo celular. ¿Cómo funciona? ¿Debo llevar la boleta? ¿Aplica para cualquier celular? Aquí te lo contamos.

Aunque de momento solo aplica para adquirir los dispositivos de la serie Galaxy S, Galaxy Note y Galaxy Z , existen ciertos detalles que debes tomar en consideración antes de llevar tu dispositivo.

Por ejemplo, tu terminal deberá pasar por un proceso de evaluación. Para ello el celular deberá encender y apagar sin inconvenientes, así como recibir señal: voz, datos, Wi-Fi. De igual forma se certificará que debe funcionar el puerto USB, la pantalla táctil y audio, además de la cámara y sensores.

Por otro lado, según las condiciones leídas en el programa Trade in de Samsung , se especifica que el terminal Samsung o de otra marca deberá contar con una batería en buen estado, de igual forma la pantalla no debe contar con LCD pixeleado, manchado, quemado o con color rosado. También se asegurarán que no tenga fisuras o rayones.

En caso cuentes con una Note o Galaxy anterior, el celular a dejar debe contar con conector de Sim Card, memoria o lápiz óptico completo y en perfecto estado de funcionamiento. A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales, Botón Home perfecto estado cosmético y funcional.

Según la compañía los celulares que recolecten también formarán parte del reciclaje que están aplicando con la finalidad de evitar que las piezas de los dispositivos contaminen el ambiente.

CÓMO OBTENER EL BONO DE SAMSUNG TRADE IN Y DÓNDE

En primer lugar, para poder realizar el canje del bono debes dirigirte al SES de Samsung más cercano con tu documento de identidad, sea DNI o Carné de extranjería, para que un asesor especializado pueda realizar la tasación de tu móvil actual.

No es necesario contar con la boleta ni mucho menos deberás mostrar si tu celular ha sido comprado en Perú o en el extranjero. Una vez entregues tu equipo usado, un asesor de ventas del SES realizará la evaluación física y técnica del celular para determinar el valor final de tu bono de descuento.

De esta forma el precio de tu nuevo smartphone será menos. (Foto: Samsung)

Si estás de acuerdo con la evaluación y el resultado, se procederá a realizar la renovación por el nuevo equipo que hayas elegido. Para realizar el pago, se utilizará tu bono de descuento para reducir el precio de venta del nuevo teléfono.

Finalizado el proceso de compra, tendrás la opción de transferir toda la información de tu antiguo teléfono al nuevo antes de que esta sea permanentemente eliminada.

NOTA: Samsung menciona que el bono no es acumulable por la cantidad de celulares que puedas llevar.