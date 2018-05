Snapchat otra vez en problemas. Hace unos días contamos cómo sus modificaciones no fueron del agrado del público más juvenil. Ahora millones de usuarios no están contentos con la app por los avisos publicitarios que no pueden evitarse en una selección de Snapchat Shows .



Las publicidades en cuestión son promociones de películas y de productos tecnológicos como smartphones y gadgets . Snapchat se anticipó a la molestia que estas publicidades pueden provocar en el usuario, por lo que consideraron seis segundos de comercial obligatorio.



Pero para la mayoría de personas, estos seis segundos es algo intolerable. En 2017 un estudio indicó que casi el 70 por ciento de los usuarios generalmente omiten dicho contenido en la aplicación. El rechazo aún es mayor cuando hablamos del público objetivo de Snapchat : los usuarios de 18 a 24 años.