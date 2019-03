¿Snapchat de vuelta? La compañía estaría preparando una plataforma de videojuegos 

Hace poco, Snapchat era una de las redes sociales más populares de todo el mundo. Desafortunadamente para sus miembros, las cosas cambiaron y sus usuarios ya no están tan enganchados como antes. Ante esto, parece sus directivos buscan alguna alternativa y una podría ser una plataforma de gaming.



Según informó Cheddar, Snap Inc. compañía dueña de Snapchat, planea revelar una plataforma de gaming en una presentación que se celebrará el 4 de abril. Su nombre clave es 'Project Cognac' y se cree que ofrecerá un puñado de juegos que estarán disponibles desde la aplicación de Snapchat. Los juegos que ofrecerán serán desarrollados por estudios externos.



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se habla sobre la posibilidad de que Snapchat se convierta en una plataforma de gaming. Recordemos que en noviembre de 2017 Tencent compró 12% de las acciones de Snap Inc. y declaró que quería que se convirtiera en un producto relacionado con videojuegos.



Además, que sucediera no resulta nada descabellado. En especial cuando consideramos que en varias ocasiones Snapchat ha tenido contenido de videojuegos. Por ejemplo, en un par de ocasiones ha presentado filtros de Pokémon y minijuegos de tenis.



Ahora bien, es importante aclarar que Snap Inc. no ha hecho ningún comentario al respecto. Así pues, te recomendamos que, por ahora, lo tomes como un rumor. Estaremos al pendiente y te informaremos si algo se confirma.