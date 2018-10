¡Spotify de aniversario! Aquí las canciones y los artistas más escuchados en la historia de la app

Spotify está de aniversario. Han pasado 10 años desde que este proyecto de servicio de streaming musical ha enamorado a todos los melómanos y aficionados del planeta.



Como parte de las celebraciones, Spotify ha dado a conocer las canciones y los artistas que sus 180 millones de usuarios activos mensuales vienen escuchando desde hace una década. Toda esta información plasmada en un playlist llamado 'Década de descubrimiento'.



Cabe precisar que Spotify reúne más de 40 millones de canciones y podcasts, con más de 3 mil millones de listas de reproducción creadas por los usuarios.



Spotify - Canciones más escuchadas año a año desde el lanzamiento

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know”

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can't Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – de Gru, mi villano favorito 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Spotify - Los artistas más escuchados de todos los tiempos

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Spotify - Canciones más escuchadas de la historia

1. Ed Sheeran – “Shape Of You'”

2. Drake – “One Dance”

3. The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

4. Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito - Remix'”

8. Justin Bieber – “Love Yourself”

9. Justin Bieber – “Sorry”

10. The Chainsmokers – “Don't Let Me Down”