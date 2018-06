¿Problemas con Spotify ? Quizá te haya sucedido que la app de música se cierra inesperadamente mientras disfrutabas de tu tema favorito en el smartphone .



Descuida, no es un problema con tu equipo, sino con una opción que te enseñaremos a modificarla para que Spotify siga corriendo sin inconvenientes.



Anda a "Ajustes" de Android y accede a la sección "Batería" . Allí debes pulsar en un icono con tres botones en la parte superior derecha y accede a "Optimización de batería" .



Ahora selecciona la parte superior Todas las ampliaciones y busca el desarrollo Android que se corta de forma inesperada, en este caso Spotify . Hecho esto, da clic en "No optimizar" para que no se cierre el servicio para ahorrar batería.



Si cuentas con Android personalizado para Samsung , debes acudir a "Ajustes" > "Mantenimiento del dispositivo" > Batería" > "Uso de la batería" .



Luego, accede a los tres puntos verticales de la esquina superior derecha, ingresa a "Optimizar uso de batería" y despliega "Todas" .



Android configurado para Samsung

Al igual que en el anterior, elige la app que se está cerrando deliberadamente por el ahorro de batería y cancela la optimización.