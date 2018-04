Spotify quiere darle la vuelta a las discográficas. La popularidad de esta App de música en streaming no basta para cubrir los US$ 461 millones de pérdidas que tuvieron el año pasado. El problema: gran parte de las ganancias se destinan a pagar los derechos a las discográficas.



Por este motivo, Spotify estaría planeando contratar directamente a los artistas para evitar depender de los sellos discográficos. Ya se comienza a hablar de artistas independientes y pequeñas empresas interesadas en darse a conocer en la plataforma.



Por su parte, estos artistas independientes y pequeñas empresas no se verán obligados a pagar a una discográfica para que estos últimos suban su música a Spotify. El contrato sería directo y sin intermediarios.



Los beneficios son positivos para ambas partes. Las intenciones de Spotify parecen ambiciosas, pero resulta que la compañía no busca competir con los grandes sellos. De momento su estrategia está dirigida a un pequeño grupo de artistas para dar mayor soporte a las pérdidas del año pasado.