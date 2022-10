En los últimos días, las cosas se han vuelto intensas en el universo de Marvel. El anuncio inesperado de que Hugh Jackman regresará como Wolverine en Deadpool 3 ha hecho que la comunidad se revuelque en teorías. ¿Pero qué tan ciertas pueden llegar a ser?

Arranquemos con la primera teoría sin irnos muy lejos del UCM. Es posible que Wolverine y Deadpool compartan universo debido a las consecuencias de los hechos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Recordemos que en esta película el Profesor X de la Tierra 838 (basado en el dibujo animado de X-Men de los noventa) muere a manos de la Bruja Escarlata. Entonces, sería el Wolverine de la Tierra 838 quien buscará venganza por la muerte de Charles. Obviamente este Wolverine no sería el mismo de la saga X-Men de Fox.

DALE PLAY | Teorías sobre Deadpool 3

Otra teoría apunta a la misión de Marvel Studios por hacernos sentir dentro de una vez en el multiverso. La Fase 4 y 5 pasan por agua tibia y no hay nada decisivo hasta el momento. Deadpool 3 es la primera cinta de la Fase 6, por lo que ya debe sentar las bases para Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. Como el caos multiversal será a lo grande, es posible que Deadpool y Wolverine unan fuerzas para hacer frente a una “incursión” (cuando una realidad invade otra). La teoría apunta a que el dúo sería derrotado y, siendo Deadpool el único sobreviviente de su universo, podría unirse al equipo de héroes multiversales como America Chavez, Doctor Strange y otros héroes más.

La siguiente teoría es un tanto especial porque no está basado en el UCM sino en la declaración del mismo Ryan Reynolds, el actor de Deadpool. Cuando se hizo el anuncio de Deadpool 3, Reynolds habló de que “cada Deadpool necesita sobresalir y destacarse...”, lo que puede interpretarse como más de un Deadpool en la película. Suponiendo que así sean las cosas, la incursión de tantos Deadpool en un mismo universo puede hacer que Wolverine aparezca haciendo un guiño a los cómics, donde ambos personajes son clásicos rivales.

