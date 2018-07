Spotify cuenta con una serie de códigos que te facilitan la vida a la hora de utilizar el buscador de contenido. Sucede que esta función es pésima si es que deseas hallar algo concreto en el menor tiempo posible.



Así como sucede en Google , Spotify cuenta con una serie de comandos que limitan los resultados con mayor efectividad que solo escribir el título de la canción o el nombre del artista. Seguro te ha pasado que encuentras más de una versión de la misma canción.



Si esto último es tu caso, aquí te compartimos los códigos que necesitas introducir en el buscador para navegar como todo un profesional. Cabe precisar que cada comando va separado por un espacio simple.



artist: "Nombre" para encontrar un artista en concreto.

track: "Mi Canción" para encontrar una canción en concreto.

album: "Mi Disco" para encontrar un disco en concreto.

year: 1969 para encontrar canciones de ese año.

year: 1989-2013 para encontrar canciones en ese periodo de tiempo.

year: 1989-2013 NOT year: 1993 para encontrar canciones en ese periodo de tiempo, excepto las de 1993.

Afina tu búsqueda con AND , OR y NOT .

genre: para buscar un género en concreto.

label: para buscar los discos de una discográfica.

isrc: para buscar canciones por su International Standard Recording Code.

upc: para buscar discos por su Universal Product Code.

tag:new para buscar los últimos discos encontrados.

