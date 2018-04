Todos los teclados parecen iguales. Hay algunos excepcionales que escapan a la distribución QWERTY, pero esto no sucede en los Android de todo el mundo. ¿Pero acaso todos los teclados son igual de buenos?



La respuesta es no y esto se debe a ciertos elementos que afectan la experiencia del usuario como botones innecesarios, tamaño de los mismos, opciones de configuración, etc. De momento, lo mejor en el mercado es el teclado de Google y aquí explicamos por qué.



Una razón es su fluidez en desempeño y portabilidad. Su simpleza hace que su rendimiento sea el adecuado, además de no cargar innecesariamente la pantalla con botones que están de más.



Personalización del teclado (Foto: Andro4all) Personalización del teclado (Foto: Andro4all)

Otra razón es la posibilidad de personalizar el teclado. Este cuenta con una cantidad considerable de colores y la opción de crear temas a partir de fotografías.



Finalmente, el teclado de Google cuenta con añadidos interesantes como la entrada por gestos, la integración del Gyphy, sistema de corrección, etc.



Algo sencillo pero funcional y adaptable a la necesidades del usuario. Qué más se puede pedir a Google.