Los 10 teléfonos móviles con la batería más duradera de 2018

¿De qué sirve tener tremendo smartphone si es que tiene una pobre autonomía? Por esta razón hay que prestar especial atención a las mejores baterías del mercado antes de decidir por un nuevo teléfono.



Una de las tantas referencias para hallar la batería más duradera es evaluar la cantidad de miliamperios hora (mAh), un referente de la carga eléctrica capaz de almacenar la batería.



Pero no basta tener una buena cantidad de miliamperios hora para determinar la mejor batería del momento. Hay elementos como la calidad del procesador, el tamaño de la pantalla, la capacidad de la cámara, entre otros, que harán rendir la batería de manera distinta según el caso.



Considerando todas estas variables, hemos elegido los siguientes smartphones con las baterías más potentes:



Samsung Galaxy Note 8: 3300 mAh de batería; procesador Snapdragon 835 octa-core; 6GB de RAM; cámara dual de 12MP y una frontal de 8MP.



Huawei P20: 3400mAh de batería; procesador Kirin 670; 4GB de RAM; cámara trasera dual de 20 MP y frontal de 24 MP.



Honor 8 Pro: 4000 mAh de batería; procesador Huawei Kirin 960, 6GB RAM; cámara delantera y trasera de 12 MP.



Huawei P20 Pro: 4000 mAh de batería; procesador Kirin 970 + NPU, 6GB de RAM; cámara triple con delantera de 20 MP y trasera de 24 MP.



Moto E4 Plus: 5000 mAh de batería; procesador MediaTek MT6737M, 3GB RAM; cámara trasera de 13 MP y delantera de 5MP.



Samsung Galaxy C9 Pro: 4000 mAh de batería; procesador Snapdragon 653, 6GB RAM; cámara trasera y delantera de 16 MP.



Xiaomi Redmi Note 5 Pro: 4000 mAh de batería; procesador Snapdragon 636, 3/4/6GB RAM; cámara dual trasera (12MP + 5MP) y delantera de 20 MP.



Gionee A1 Plus: 4550 mAh de batería; procesador MediaTek 6757T, 4GB RAM; cámara dual trasera (13MP + 5MP) y delantera de 20 MP.



LG G6: 3300 mAh de batería; procesador Snapdragon 821 Quad-Core, 4GB de RAM; cámara de 13MP y frontal de 5MP.



Moto X Play: 3630 mAh de batería; Procesador Snapdragon 615 Octa-core, 2GB de RAM; cámara de 21MP y frontal de 5MP.



