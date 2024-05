Una de las cosas curiosas de los televisores es su control remoto . Algunos ya tienen un diseño minimalista, con el que puedes ingresar a las aplicaciones favoritas con solo realizar unos toques, mientras que otros solo necesitan la energía solar para cargarse, es decir, no usan batería ni nada por el estilo. Pero de seguro, si cuentas con un modelo estándar o antiguo, habrás notado que hay botones amarillo, verde, rojo y azul. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven? ¿Te permitirán grabar? Pues para que no te quedes con ninguna duda, aquí te digo.

Para qué sirven los botones amarillo, verde, rojo y azul en tu control remoto

Recuerda que esto dependerá de la marca de tu televisor, además puedes emplearlos también en algunas aplicaciones streaming instaladas.

Botón rojo: Con ella puedes modificar el idioma de tu televisor . Tienes la opción de elegir entre inglés, francés, español, entre otros. En la aplicación de Netflix sirve para elegir una película como favorita.

Botón amarillo: Te servirá para colocar en minúsculas y mayúsculas algunas letras cuando acceder a la tienda de aplicaciones de tu televisor . Incluso, podrás emplearla cuando quieras encontrar una película mucho más fácil.

Botón azul: A través de este botón puedes eliminar caracteres, números o símbolos cuando intentes ingresar un texto o número . De igual forma, te ayudará también a configurar un audio, subtítulos y calidad de transmisión en algunas aplicaciones.

Botón verde: Finalmente con este botón poner play o reanudar la reproducción de un video o la película de alguna plataforma streaming . En otros casos, también sirve para tomar capturas de pantalla de algún canal.

