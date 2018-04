El Android 8.1 tiene un error fatal: cuando los usuarios presionan la pantalla con varios dedos (multi-touch), el sistema produce clics fantasma entre los dos dedos. Desafortunadamente para los usuarios de Android, este problema no será subsanado hasta junio.



Son varios los smartphones Android que sufren de este problema técnico, incluyendo los dispositivos Google Pixel 2 y Pixel 2 XL.



Google ha dado con la solución a este problema, solo que el parche con la actualización no estará disponible hasta junio.



Veremos cómo hace Google para solventar los comentarios negativos de los usuarios, debido a que la subsanación no está contemplada para el parche de seguridad más próximo que será en mayo.

