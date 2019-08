¿Sabes qué tipo de enchufe de carga usan en el extranjero para tu smartphone?

Las últimas

[{"id":127142,"title":"Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: VER AQU\u00cd el medallero actualizado de la competencia","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-ver-directo-tabla-general-medallas-oro-plata-bronce-via-movistar-espn-latina-caracol-peru-mexico-argentina-colombia-estados-unidos-ar-mx-co-us-127142","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4cfe67c1bae.jpeg"},{"id":126850,"title":"Medallero EN VIVO de Lima 2019: as\u00ed marcha la pelea por las medallas de los Juegos Panamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-directo-tabla-posiciones-oro-plata-bronce-peru-mexico-colombia-126850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d4a25758123a.jpeg"},{"id":126562,"title":"Dragon Ball Super | Esta fue la pel\u00edcula escogida como la mejor de toda la franquicia","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/mejor-pelicula-dragon-ball-anime-dragon-ball-super-broly-nnda-nnlt-126562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d47256f68066.jpeg"},{"id":127138,"title":"\u00bfSabes qu\u00e9 tipo de enchufe de carga usan en el extranjero para tu smartphone?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/tipo-interruptor-enchufe-america-europa-asia-africa-estados-unidos-chile-mexico-argentina-espana-alemania-francia-peru-nnda-nnrt-127138","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ceec312ebb.jpeg"},{"id":127013,"title":"A levantarse: Per\u00fa cay\u00f3 ante Colombia por 3-1 en su segundo partido en los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/peru-vs-colombia-vivo-voley-directo-online-sigue-transmision-voleibol-femenino-via-movistar-latina-tv-peru-panamericana-caracol-juegos-panamericanos-lima-2019-live-sports-event-nczd-127013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ce0f78229c.jpeg"},{"id":127077,"title":"V\u00eda ESPN 2 | Liverpool vs Norwich EN VIVO: ver AQU\u00cd partido por la fecha 1 de Premier League en Anfield","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-norwich-city-vivo-online-directo-espn-2-directv-sports-fecha-1-premier-league-2019-20-anfield-minuto-minuto-bbc-live-nczd-cbbc-itv1-channel-4-e4-canal-5-127077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c82c09bf4a.jpeg"},{"id":127137,"title":"\u00a1Fue un misil! El tremendo mate de \u00c1ngela Leyva que conect\u00f3 frente a Colombia en los Juegos Panamericanos [VIDEO]","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/misil-tremendo-mate-angela-leyva-conecto-frente-colombia-juegos-panamericanos-video-127137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ce9832efcf.jpeg"},{"id":127119,"title":"EN VIVO | Pumas vs Tijuana v\u00eda FOX Sports: se enfrentan por la fecha 4 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-tijuana-vivo-online-directo-fox-sports-liga-mx-apertura-2019-fecha-4-estadio-caliente-mexico-tudn-tv-azteca-espn-univision-televisa-telemundo-nczd-127119","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cecab39a4e.jpeg"},{"id":127136,"title":"Todos estuvimos as\u00ed: la reacci\u00f3n de Natalia M\u00e1laga tras punto crucial colombiano en los Juegos Panamericanos 2019 [VIDEO]","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-colombia-vivo-natalia-malaga-reaccion-tuvo-punto-rival-juegos-panamericanos-2019-video-127136","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ce3d4b58d7.jpeg"},{"id":127096,"title":"\u00a1Desde Morelos! Monterrey vs Morelia v\u00eda TV Azteca: se enfrentan por el Apertura 2019 Liga MX | TV Azteca","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-morelia-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-televisa-univision-fox-sports-fecha-4-estadio-jose-maria-morelos-mexico-peru-nczd-127096","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cec6f26e45.jpeg"},{"id":127081,"title":"M\u00f3naco vs. Lyon EN VIVO v\u00eda DirecTV Sports: partidazo por la fecha 1 de la Ligue 1 con Falcao","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/monaco-vs-lyon-vivo-online-directo-transmision-directv-sports-caracol-radamel-falcao-fecha-1-ligue-1-francia-louis-ii-fontvieill-francia-nczd-127081","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ceceecc11f.jpeg"},{"id":127134,"title":"Los 10 fichajes m\u00e1s caros de la temporada 2019-20 de la Premier League [FOTOS]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/premier-league-10-fichajes-caros-temporada-2019-20-fotos-127134","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/07\/29\/5b5df346a03ac.jpeg"},{"id":127133,"title":"\u00a1Eso es, chicas! As\u00ed se llev\u00f3 Per\u00fa el primer set frente a Colombia en los Juegos Panamericanos 2019 [VIDEO]","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/peru-vs-colombia-vivo-bicolor-gano-primer-set-segundo-partido-juegos-panamericanos-2019-video-127133","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cd6b491869.jpeg"},{"id":127132,"title":"\u00bfC\u00f3mo ser\u00e1n los Google Pixel 4 y 4 XL? Se filtran todas sus caracter\u00edsticas","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-pixel-4-filtradas-caracteristicas-nuevo-smartphone-celulares-nnda-nnrt-127132","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cd68dc4f04.jpeg"},{"id":127113,"title":"Atlas vs Veracruz EN VIVO v\u00eda TV Azteca: juegan por la cuarta jornada del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/atlas-vs-veracruz-vivo-online-directo-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-tudn-televisa-fecha-4-luis-pirata-fuente-univision-fox-sports-mexico-nczd-minuto-minuto-127113","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cec3a9a0ff.jpeg"},{"id":127130,"title":"Samsung Galaxy Note 10: \u00bfpor qu\u00e9 ya no trae puerto jack de aud\u00edfonos?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/galaxy-note-10-elimino-puerto-audifonos-samsung-explica-smartphone-celulares-nnda-nnrt-127130","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ccc697a136.jpeg"},{"id":127127,"title":"Lo saca de la 'tumba': DT del Feyenoord se rindi\u00f3 ante Renato Tapia tras victoria en Europa League","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/renato-tapia-tecnico-feyenoord-jaap-stam-elogio-peruano-victoria-europa-league-127127","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cc7c631895.jpeg"},{"id":126972,"title":"\u00a1Celebra Colombia! Anthony Zambrano gan\u00f3 el oro en 400 metros y fue el gran protagonista de la jornada de atletismo","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/atletismo-lima-2019-vivo-online-directo-dia-5-estadio-atletico-videna-juegos-panamericanos-live-sports-event-medallas-scores-streaming-nczd-126972","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4d056723562.jpeg"},{"id":127126,"title":"\u00bfCu\u00e1nto subi\u00f3 la cotizaci\u00f3n de Kevin Quevedo tras los Juegos Panamericanos 2019?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-subio-cotizacion-kevin-quevedo-juegos-panamericanos-2019-127126","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cc08166760.jpeg"},{"id":127124,"title":"\u00bfSabes c\u00f3mo 'dibujar' en Google Maps mientras corres o caminas?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-truco-dibujar-mapa-corres-aplicaciones-smartphone-truco-nnda-nnrt-127124","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cb936f0f65.jpeg"},{"id":127123,"title":"El quiere celeste, que le cueste: \u00bfcu\u00e1nto ha gastado Pep Guardiola en fichajes a lo largo de su carrera?","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/guardiola-fichajes-tecnico-espanol-suma-1307-9-millones-euros-traspasos-carrera-127123","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cb69b3ba75.jpeg"},{"id":127122,"title":"Argentina entren\u00f3 en estadio de Alianza Lima con miras a la final de los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-seleccion-argentina-entreno-matute-miras-final-juegos-panamericanos-2019-127122","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cad803c4ef.jpeg"},{"id":127120,"title":"\u00bfRebiste la actualizaci\u00f3n de Google Maps? Ya puedes usar el mapa en realidad aumentada","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-conoce-smartphones-podran-probar-realidad-aumentada-mapa-aplicaciones-smartphone-nnda-nnrt-127120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4caeffd1bca.jpeg"},{"id":127117,"title":"El mensaje del hijo de Maradona a James Rodr\u00edguez para que llegue al Napoli","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/james-rodriguez-napoli-mensaje-hijo-diego-maradona-colombia-fichajes-127117","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/29\/5d3f6208e7ac0.png"},{"id":127094,"title":"Fiscal\u00eda brasile\u00f1a pide archivar la investigaci\u00f3n contra Neymar por violaci\u00f3n","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/neymar-fiscalia-brasilena-pide-archivar-investigacion-violacion-brasil-najila-trindade-nndc-127094","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4caab1e3b9f.jpeg"},{"id":127114,"title":"Lo espera con los brazos abiertos: el \u00faltimo movimiento que acerca a Eriksen al Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-eriksen-salir-bernabeu-fichaje-celso-tottenham-127114","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ca93e4db81.jpeg"},{"id":127115,"title":"Pu\u00f1o en alto en el podio: as\u00ed fue la premiaci\u00f3n de Thal\u00eda Mallqui tras ganar el bronce en Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/thalia-mallqui-lima-2019-premiacion-luchadora-peruana-ganar-bronce-juegos-panamericanos-video-127115","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ca632ab5fb.jpeg"},{"id":127116,"title":"Dragon Ball Super | Ilustrador de One Punch Man dibuja a Gogeta al estilo de su obra","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-ilustrador-one-punch-man-dibuja-gogeta-estilo-obra-127116","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ca12b85ac4.jpeg"},{"id":126941,"title":"Ma\u00f1ana de cambios: as\u00ed se movi\u00f3 el medallero EN VIVO de Lima 2019 en su D\u00eda 16 de competencia [ACTUALIZADO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-directo-online-calendario-resultados-tabla-posiciones-medallas-oro-plata-bronce-mexico-peru-argentina-chile-colombia-venezuela-lima-2019-126941","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b50fd03293.jpeg"},{"id":127109,"title":"Spider-Man: Far From Home | \u00bfIron Man sigue vivo? Esclareciendo teor\u00edas de la pel\u00edcula [AUDIO]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/spider-man-far-from-home-iron-man-sigue-vivo-esclareciendo-teorias-pelicula-audio-lejos-casa-127109","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9e27a1236.jpeg"},{"id":127110,"title":"Juventus proh\u00edbe a m\u00e1s de cinco millones a asistir a partido de la Serie A","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-prohibe-5-millones-napolitanos-asistir-partido-napoli-italia-127110","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9f58e35e4.png"},{"id":127100,"title":"Ent\u00e9rate qu\u00e9 significa realmente el emoji del n\u00famero 100 de WhatsApp","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-significa-realmente-emoji-numero-100-aplicacion-smartphone-tutorial-wasap-nnda-nnrt-127100","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9c7c25bfa.jpeg"},{"id":127101,"title":"\u00bfC\u00f3mo votar por Ricardo Gareca en los premios The Best de la FIFA?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-votar-ricardo-gareca-premios-the-best-fifa-127101","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9a7c6fcde.jpeg"},{"id":127108,"title":"Fortnite | Se filtran los pr\u00f3ximos cambios que sufrir\u00e1 el mapa del Battle Royale","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-filtran-proximos-cambios-sufrira-mapa-battle-royale-127108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9cd468a84.jpeg"},{"id":126958,"title":"Primer paso a 'semis': Zulia logr\u00f3 ag\u00f3nico triunfo ante Col\u00f3n por cuartos de la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/zulia-vs-colon-vivo-online-directo-copa-sudamericana-2019-directv-sports-venevision-globovision-cuartos-final-ida-pachencho-romero-venezuela-argentina-tyc-sports-tv-publica-nczd-126958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9caa93c95.jpeg"},{"id":127099,"title":"Dota 2 | \u00bfCu\u00e1nto dinero tienen asegurado los peruanos de 'Infamous Gaming' en The International 2019?","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-dinero-asegurado-peruanos-infamous-gaming-the-international-2019-127099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9012c3c33.jpeg"},{"id":127104,"title":"No jales, no 'party': Manchester United no fich\u00f3 y Paul Pogba se aleja del Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/manchester-united-ficho-paul-pogba-aleja-real-madrid-fichajes-2019-127104","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9b7d82d8e.jpeg"},{"id":127105,"title":"Apoyo total al v\u00f3ley femenino en Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/panamericanos-2019-hinchas-peruanos-llenaron-complejo-callao-ver-seleccion-voley-video-nnav-127105","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c9b7544600.jpeg"},{"id":127102,"title":"\u00a1Una m\u00e1s para Per\u00fa! Thal\u00eda Mallqui gan\u00f3 la medalla de bronce en lucha en los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-vivo-peruana-thalia-mallqui-gano-medalla-bronce-lucha-categoria-50-kilos-juegos-panamericanos-2019-nczd-127102","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cd5dc94209.jpeg"},{"id":127103,"title":"PES 2020 vs. FIFA 20: \u00bfRiver Plate y Boca Juniors ser\u00e1n licenciados por Konami?","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-vs-fifa-20-river-plate-boca-juniors-seran-licenciados-konami-127103","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c97ff5eb7d.jpeg"},{"id":127093,"title":"Comienza su camino: Paula Pareto venci\u00f3 a la brasile\u00f1a Larissa Farias en Judo -48 kg y clasific\u00f3 a semifinales [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/paula-pareto-lima-2019-argentina-vencio-brasilena-larissa-farias-judo-48-kg-clasifico-semifinales-video-127093","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c8ff681f4a.jpeg"},{"id":127097,"title":"Pudo llegar al Real Madrid: el d\u00eda que Claudio Pizarro revel\u00f3 su deseo de llegar a la liga espa\u00f1ola [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-claudio-pizarro-dia-revelo-deseo-llegar-liga-espanola-video-127097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c94ae2fd63.jpeg"}]