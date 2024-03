Son muchos los usuarios que todavía usan los Estados de WhatsApp para compartir no solo una serie de fotos, sino también videos de su vida cotidiana. Con la finalidad de que puedas darle creatividad, hoy te enseño cómo no solo colocar música a los también llamados Status, sino también letras de tus canciones favoritas. ¿Cómo se hace? Con estos pasos sorprenderás a más de uno de tus amigos, pero hay que necesitar dos requisitos: el primero que seas un usuarios Premium de cualquier plataforma de música streaming, y el segundo es que cuentes con una aplicación de edición de video, misma que no tendrá acceso ni a tus conversaciones ni mucho menos a tus datos de tu teléfono.

Cómo poner música con letras a tus estados de WhatsApp

Lo primero será abrir la aplicación streaming de tu preferencia. Recuerda que tienes que contar con el servicio de pago ya que esta podrá reproducirse en segundo plano .

. Una vez que se escuche la parte que más deseas compartir, deberás grabar la pantalla de tu celular .

. Deberás habilitar las letras o lyrics de tu canción favorita.

Una vez que hayas grabado el segmento que más te gusta, simplemente anda a la aplicación llamada Capcut .

. Esta app es la más usada para editar videos de TikTok.

WHATSAPP | Así debes habilitar las letras de tu aplicación streaming favorita. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Establece el tamaño de tu video, puedes agregarle emojis o simplemente agrandar más la imagen .

. Con ello ya tendrás tu clip que puedes durar como máximo 60 segundos .

. Ahora solo renderiza el video y listo. Abre WhatsApp.

WHATSAPP | Graba la pantalla y edítalo en Capcut. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Dirígete a los Estados y publica tu edición .

. Dale en compartir y listo, ya tendrás tu Estado de WhatsApp con letra y música de fondo.

Eso sí, para obtener mejores resultados lo mejor será que alces todo el volúmen de tu plataforma streaming antes de grabar para que así pueda escucharse con mayor nitidez.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo