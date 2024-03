En WhatsApp existen un montón de emojis relacionados con el amor, como por ejemplo el corazón rojo, amarillo, fucsia, verde, negro, marrón, blanco, entre otras tonalidades, además de la carita con ojos de enamorado, el que lanza un beso apasionado, la caja de bombones envuelta en un empaque rosado, etc. Pero hay uno que está siendo bastante empleado dentro de la misma app de mensajería, según la web Emojipedia, tal es el caso de las manos que forman un corazón. ¿Alguna vez se lo has enviado a alguien especial? Si es así y no sabes su significado real, hoy te daré algunas pistas para que no termines por confundirte y logres capturar su atención.

Qué significan las manos que forman un corazón en WhatsApp

Muchos aseguran que se trata de amor, pero para poder explicar el emoji de las manos en forma de corazón es necesario recurrir a Emojipedia .

. El emoji de las manos en forma de corazón se encuentra en la sección de caritas y personas de WhatsApp.

Puedes elegir el emoji en diversas tonalidades de piel y razas.

WHATSAPP | Así se ven los emojis de las manos en forma de corazón en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El emoji significa que la persona que te lo ha enviado te desea el bien y que todo te salga como quieres .

. Además expresa que te tiene afecto o algo de cariño, puede ser familiar.

WHATSAPP | De esta manera se ve el emoji de las manos en forma de corazón en otras plataformas. (Foto: Emojipedia)

De igual forma tiende a ser usado por las parejas.

En otros aspectos también es utilizado por los amantes de los ánimes y la cultura japonesa .

. En inglés es conocido como “Heart hands” y fue estrenado en el paquete de Emoji 14.0 en 2021.

