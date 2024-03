Mi celular no para de recibir nuevas funciones de parte de WhatsApp, pues ahora ha decidido remodelar su código QR para que lo puedas apreciar ni bien abras la aplicación en tu celular. ¿Qué tiene de nuevo? Pues con ella, además de poder unir a alguien a una conversación privada, también cumple la función para recibir dinero. ¿Cómo se hace? Como sabes esta herramienta poco a poco se está integrando a todo el mundo y se espera que también llegue a ciudades como Lima, Bogotá, México, Santiago, etc. El nuevo botón se encuentra justo al lado del nombre de la app de mensajería rápida y es bastante útil ya que no tendrás que hacer demasiados pasos para poder ubicarlo. Eso sí, recuerda estar pendiente de todas las actualizaciones del programa de Meta para que así no te pierdas ningún detalle: puedes descargarla desde iOS Store o Google Play.

Qué es y para qué sirve el nuevo botón de WhatsApp

La nueva herramienta de WhatsApp está diseñada no solo para compartir tu número de contacto.

Según la web WABeta Info esta servirá para recibir transacciones monetarias con tus amigos.

esta servirá para recibir transacciones monetarias con tus amigos. De esa forma solo deberás pulsar sobre el ícono que se asemeja a un código QR .

. Cuando lo hagas, se activará una pantalla con la que podrás colocar el monto .

. En ese instante solo tienes que decirle a tu amigo que le has enviado el dinero.

Aunque este recibirá una notificación de que se le ha hecho un depósito .

. Eso sí, para poder emplear debes vincular tu cuenta bancaria con WhatsApp .

. De momento solo algunos países del mundo cuentan con este servicio, por lo que ellos recibirán primero esta actualización.

Con la integración de la función de escaneo de códigos QR, l os usuarios ya no necesitan navegar por varias pantallas ni seguir varios pasos para realizar pagos .

. Esta herramienta ya está disponible en la versión de WhatsApp para Android 2.24.5.17.

WHATSAPP | En la parte superior de WhatsApp se encuentra el nuevo botón con forma de QR. (Foto: WABeta Info)

