El año pasado millones de usuarios de WhatsApp Messenger estaban emocionados porque esperaban un nuevo diseño del aplicativo más moderno que el clásico o tradicional, pues la compañía Meta lanzó una actualización de su servicio de mensajería instantánea en donde cambiaron radicalmente la interfaz de usuario por una más atractiva, ¿Qué ocurrió? Primero, eliminaron la barra de color verde que estaba debajo del logotipo; segundo, trasladaron las pestañas “Chats”, “Comunidades”, “Novedades” y “Llamadas” de la parte superior a la inferior; y tercero, les colocaron un ícono a cada una para distinguirlas con mayor felicidad, sin embargo, dicha modificación también provocó que se elimine el importante gesto “deslizar entre pestañas”, significa que el scroll hacia la izquierda o derecha ya no servía para acceder a una determinada sección, hoy te enseñaré a habilitar esta característica nuevamente sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

El truco para habilitar el gesto deslizar entre pestañas en WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Entra a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Entra a la beta (es la misma app).

Procede a hacer el scroll hacia la izquierda o derecha .

. Finalmente, vas a navegar entre las distintas secciones sin presionar botones.

Vista previa del gesto "deslizar entre pestañas". (Foto: WabetaInfo)

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?