Cada vez que sale una nueva versión de WhatsApp siempre me entusiasmo por la cantidad de herramientas que se le puede incorporar. Incluso, me he unido al programa para ser beta tester de la aplicación a fin de obtener más recursos antes que todos mis amigos. Sin embargo, es posible que me quede sin la app de Meta en los próximos días, en especial el 31 de marzo, debido a que mi dispositivo es viejo o simplemente es imcompatible con el programa de Mark Zuckerberg. ¿Qué debo hacer para descartar todo? Pues aquí te doy todos los pasos para que no te lleves una sorpresa y no puedas acceder a tus conversaciones, audios, documentos, GIF y hasta los famosos stickers personalizados. Revisa el siguiente tutotial.

Por qué tu celular Android y iPhone se quedará sin WhatsApp el 31 de marzo

Si tienes un celular con sistema operativo Android o iPhone, debes leer estas indicaciones que da el mismo WhatsApp.

En el caso de los que tienen un terminal con software de Google deberás tener Android 5.0 o una de sus versiones posteriores .

. Si tienes en tu celular Android 4.5 o inferior, tu celular ya no será compatible con el nuevo WhatsApp.

WHATSAPP | Estos son los sistema operativos más recientes que debes tener en tu smartphone Android y iPhone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera los iPhone. Si tu terminal de Apple cuenta con iOS 12 o una versión superior, entonces podrás seguir chateando con todos tus amigos .

. Si es inferior al número, es decir iOS 11, lamentablemente estará desfasado y no podrás abrir tus mensajes.

WHATSAPP | Esta recomendación solo la debes emplear si es que tu dispositivo no es compatible. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

R ecuerda siempre actualizar tu sistema operativo para evitar cualquier tipo de inconveniente .

. Para ello anda a los Ajustes, revisa Información de dispositivo, y chequea si hay algo por descargar. En caso sea así, simplemente bájalo y vuelve a usar WhatsApp.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo