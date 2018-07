Usuarios de Facebook, YouTube e Instagram en Uganda deberán pagar un impuesto diario

Uganda comenzó a cobrar desde hoy una tasa diaria de 0.05 dólares por el uso de redes sociales como Twitter , Facebook , YouTube , Instagram o incluso WhatsApp .



El Parlamento de Uganda aprobó el pasado mayor la nueva ley sobre redes sociales que contemplaba un impuesto diario de 200 chelines ugandeses (0.05 dólares) a los usuarios de plataformas con contenido en streaming. El objetivo es superar los 62,5 millones de dólares para el año fiscal 2018/2019.



El director general adjunto de la Autoridad de Impuestos de Uganda (URA), Ian Romanyika , señaló a EFE que aún no se confirma cómo será recaudada la tasa. No será el Estado quien haga el cobro, sino las mismas empresas de telefonía.



"¿No va a incrementar esto que no se pague el impuesto, lo que puede llevar a una recaudación fiscal muy baja?" , señala Romanyika.



La preocupación por esta medida es la libertad de expresión en Internet y el perjuicio contra las actividades empresariales.

Vea también Con esta app podrás enviar mensajes en rúnico por WhatsApp