Arranquemos con las primeras impresiones del Vivo V25 5G. El modelo en cuestión es V2202 y la presentación, Dorado Amanecer. Al tacto sentirás algo distinto. Los marcos de plástico le bajan puntos, pero la parte trasera de vidrio se siente diferente. No es una superficie lisa, sino algo tersa que permite un buen agarre del dispositivo y hace posible este efecto cuando la expones a la luz. Los bíseles están bien logrados, tiene un peso de 186 gramos y deja la sensación de robustez.

Dando la vuelta al dispositivo, notarás que las huellas no quedan grabadas y la caja de la cámara me parece grande, pero no rompe con el diseño. Además, la superficie de los lentes no sobresale por mucho.

Entre otros detalles, el Vivo V25 cuenta con un puerto USB, un solo parlante de salida de audio y el puerto para la bandeja SIM. No trae puerto Jack y el lector de huellas está por debajo de la pantalla.

VIVO V25 | Análisis del smartphone

El panel es AMOLED de 6.44 pulgadas con resolución 1080 x 2404 píxeles y ocupa el 84.7% de la superficie del teléfono. También tiene una tasa de refresco de 90 Hz con HDR10+, una densidad de 409 ppi y un brillo máxico de 1300 nits. A nivel de software, tenemos el Modo Oscuro, la Protección Visual y Colores de la Pantalla. Esta última opción me parece muy limitada para lo que antes hemos en el canal, porque no hay un gama de colores donde elegir.

En cuestión de rendimiento, la versión que estamos evaluando corresponde al de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Un detalle es que puedes activar la expansión de memoria para añadir otros 8GB de RAM. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización Funtouch 12, procesador MT6877 Dimensity 900 y GPU Mali-G68 MC4. Por lo demás, debo destacar todas las características que puedes personalizar, desde los efectos dinámicos y las animaciones, los colores de la IU y la distribución de las apps.

La cámara principal consta de tres sensores: un principal de 64MP, un ultra angular de 120 grados de 8MP y un macro de 2MP. Damos la vuelta y verás la selfie de 50MP. En cuestión de video, podrás grabar a 4K en 30FPS. Hay herramientas interesantes como Vista Doble que permite usar las dos cámara al mismo tiempo. Lo mejor es que puedes editar la distribución a tu gusto hasta personalizar el recuadro de la selfie, algo que no he visto en la competencia hasta ahora. También debo destacar el modo Película Vlog para hacer videos con transiciones prediseñadas y Doble Exposición que te permitirá usar dos imágenes para hacer una sola captura.

Hice un par de imágenes y llegué a la conclusión de que el teléfono hace buen trabajo en ambientes de buena luz. La colorimetría es aceptable, los detalles sí se aprecian y los blancos no saturan. Diría que es un buen equilibrio. Cuando hay poca luz, las imágenes se sienten limpias y hay una buena gestión del granulado, pero los colores tienden al azul. Las fotos con zoom sí pasan la prueba cuando tengas buena luz y puede que tengas problemas con el gran angular, porque hay detalles que quedan lavados.

También quisiera hablar del Modo Ultra Juego. Con esta opción podrás bloquear notificaciones, potenciar el sistema para dedicar más recursos al videojuego, hacer capturas de pantalla y activar el Modo Deportes Electrónicos. Ya sin más, veamos qué tal rinde el teléfono.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.