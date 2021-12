¿Vale la pena el Vivo Y21S? Análisis y unboxing del smartphone

Arranquemos con la presentación del Vivo Y21S. La caja de por sí no dice mucho, salvo por las características que tenemos en la parte delantera. El modelo es V2110 y la presentación Blanco Perla. Sin más por ver, abrimos el empaque, sacamos esta pequeña cajita para después y damos con el teléfono.

El dispositivo se siente sólido en las manos con un peso de 182 gramos. Lo mejor es que no resbala de las manos, los bíseles se sienten suaves y el marco de plástico se percibe al tacto. El acabado trasero es atractivo, pero las huellas quedan grabadas y se notan más cuando cae la luz. El cuadrante de la cámara principal es muy sobrio, pequeño a comparación de otros que ya he visto en el canal y no sobresale por mucho. El acabado sí que hace juego con la composición del teléfono.

Otros detalles a destacar son el botón de huella dactilar en el lateral; el puerto Jack, el USB-C y el altavoz están en la parte inferior; y la bandeja Dual-SIM la ubicamos en el otro extremo.

VIVO Y21S | Análisis y unboxing

El panel IPS es de 6.51 pulgadas HD+ (720x1600) con una tasa de refresco de 90 Hz, y se trata de una pantalla táctil múltiple capacitiva con una relación pantalla-cuerpo de 89%. El brillo máximo no me dio problemas en exteriores y la reproducción de colores y contrastes sí cumplen la expectativa para lo que es el hardware. Algo que destacar son las herramientas de personalización el ajuste de la temperatura del color, el Modo Noche y la protección de la vista.

El rendimiento viene a cargo de un procesador MediaTek Helio G80 con 4GB + 1GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Ese “+1GB” se debe a que el sistema cuenta con la opción de sacrificar algo de memoria interna para aumentar el RAM. Un detalle que me explicaron en la presentación es que ese giga extra aplica para funciones del teléfono en sí y no se ejecuta a la hora de jugar. El sistema operativo, por cierto, es Android 11 con capa de personalización FuntouchOS 11.

Con toda esta maquinaria, hice la prueba con Geekbench y obtuve los siguientes resultados: 385 puntos en Single-Core y 1325 en Multi-Core. Basándonos en esta última cifra, el teléfono está por encima del Redmi Note 7 y superado por el Redmi Note 8 Pro y Poco X3 NFC. A nivel de experiencia de usuario, no he tenido problemas con las aplicaciones en segundo plano y ese giga sí ayuda para agilizar los procesos del móvil.

A la hora de jugar, los 4GB de RAM pueden limitarte si es que eres exigente con títulos pesados. Eso ya lo verán con más detalle en la prueba gaming. No obstante, la experiencia en sí de jugar puede ser gestionada con el Modo Ultra Juego, donde podrás configurar la calidad del sonido, el modo eSports y bloquear las notificaciones.

En el aspecto fotográfico, el sistema principal consta de tres lentes: uno de 50MP, el macro de 2MP y el de profundidad de 2MP. La calidad de las imágenes es convincente en cuestión de contrastes y colores. Me da la ligera sensación que prevalecen por muy poco los tonos fríos, pero aún así el acabado es bastante realista y mejor. Eso sí, para que no tengas problemas, tendrás que estar en ambientes bien iluminados para sacar provecho a la función de fotos en 50MP y al macro.

Cuando hay poca luz, el sistema fuerza la iluminación y el granulado hace acto de presencia. Los contrastes se pierden, pero el color en sí se mantiene. En todo caso, recomiendo activar siempre el Modo Noche porque la diferencia sí es notable, pero necesitarás un buen pulso. Aquí les dejo una muestra de lo que es capaz.

La selfie es de 8MP y la calidad es buena en ambientes de mucha luz, pero -al igual que el sistema principal- los detalles y contrastes se pierden al caer la noche. Aún así el recorte del disfuminado no se nota artificial, solo que no puedes setearlo a tu gusto. En lo que respecta a “Belleza”, hay muchísimas opciones desde la nariz hasta el mentón. Lo mejor no será tirar mucho de esto para que la imagen no sea artificial.

Respecto a la autonomía, la batería es de 5000 mAh y viene con un cargador de 18W. Puedes pasar de 0 a 100 en menos de 50 minutos, así como administrar el consumo de las apps en segundo plano y establecer tu propio programa de gestión energética.

Dejamos el teléfono a un lado y vemos en el fondo del empaque el cargador, el cable de datos, el pin para la bandeja SIM y unos auriculares que no son de chupón. En la cajita del principio, tenemos la garantía y la carcasa transparente.

