VPNFilter ha evolucionado y podría afectar tu router ahora mismo

¿Se acuerdan de VPNFilter? Hace un tiempo publicamos que este malware ruso había había infectado a 500 000 routers para convertirlos en bots controlables para hacer ataques masivos coordinados.



Ahora resulta que este malware no solo sigue activo, sino que ha evolucionado y ahora es más peligroso. La lista de los routers amenazados ha aumentado considerablemente.



Aquí la nueva lista de las marcas y modelos de routers son vulnerables a VPNFilter .



ASUS DEVICES:

RT-AC66U (new)

RT-N10 (new)

RT-N10E (new)

RT-N10U (new)

RT-N56U (new)

RT-N66U (new)



D-LINK DEVICES:

DES-1210-08P (new)

DIR-300 (new)

DIR-300A (new)

DSR-250N (new)

DSR-500N (new)

DSR-1000 (new)

DSR-1000N (new)



HUAWEI DEVICES:

HG8245 (new)



LINKSYS DEVICES:

E1200

E2500

E3000 (new)

E3200 (new)

E4200 (new)

RV082 (new)

WRVS4400N



MIKROTIK DEVICES:

CCR1009 (new)

CCR1016

CCR1036

CCR1072

CRS109 (new)

CRS112 (new)

CRS125 (new)

RB411 (new)

RB450 (new)

RB750 (new)

RB911 (new)

RB921 (new)

RB941 (new)

RB951 (new)

RB952 (new)

RB960 (new)

RB962 (new)

RB1100 (new)

RB1200 (new)

RB2011 (new)

RB3011 (new)

RB Groove (new)

RB Omnitik (new)

STX5 (new)



NETGEAR DEVICES:

DG834 (new)

DGN1000 (new)

DGN2200

DGN3500 (new)

FVS318N (new)

MBRN3000 (new)

R6400

R7000

R8000

WNR1000

WNR2000

WNR2200 (new)

WNR4000 (new)

WNDR3700 (new)

WNDR4000 (new)

WNDR4300 (new)

WNDR4300-TN (new)

UTM50 (new)



QNAP DEVICES:

TS251

TS439 Pro

Other QNAP NAS devices running QTS software



TP-LINK DEVICES:

R600VPN

TL-WR741ND (new)

TL-WR841N (new)



UBIQUITI DEVICES:

NSM2 (new)

PBE M5 (new)



UPVEL DEVICES:

Unknown Models* (new)



ZTE DEVICES:

ZXHN H108N (new)



El FBI aconseja reiniciar los routers para dificultar el control del mismo por el malware y cambiar la contraseña de acceso. Otros especialistas recomiendan resetear el router de fábrica.

