WhatsApp se está actualizando en todo el mundo y trayendo una novedad exclusiva: la opción para cambiar el diseño de toda la plataforma. De esa manera la app de mensajería rápida tendrá mayor realce en el blanco y menos verde. Sin embargo, mientras todos los terminales del mundo obtienen esa función, hoy te voy a enseñar un truco que te dejará impresionado: el “modo cereza”. ¿Cómo se activa? Pues es bastante fácil, aunque solo funciona, de momento, en los terminales Android. Además el único requisito es que debes contar con una app de terceros, pero esta se encuentra dentro de la misma Google Play, por lo que no es nada ilegal y no malogrará tu smartphone. Yo te recomiendo que no lo intentes si todavía empleas la APK modificada de WhatsApp o podrías perder tu cuenta en poco tiempo.

Cómo activar el “modo cereza” en WhatsApp

Lo primero será ir a tu navegador favorito y buscar la imagen del ícono de WhatsApp en color cereza

Trata de que esta se encuentre en buena calidad y en PNG.

Además, si lo deseas, puedes usar la imagen que te dejo en esta nota o simplemente descargar la que te guste en transparente.

El segundo paso será ir a Google Play y bajar la app denominada como Nova Launcher

Una vez que lo tengas todo listo, solo queda definirla a tu estilo.

WHATSAPP | De esta forma tendrás la opción dfe "Editar" el ícono de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando acabes, nuevamente ingresa a Nova Launcher y pulsa sobre la barra naranja.

Define como predeterminada la aplicación, cambiando la capa de personalización de tu móvil.

Ahora solo deberás ir a la pantalla principal de tu smartphone y colocar a WhatsApp en cualquier espacio.

Presiona sobre ella y dale en “Editar”.

WHATSAPP | Recuerda definir como predeterminada Nova Launcher para que así puedas lograr obtener el "modo cereza". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento se abrirá un nuevo panel donde deberás presionar nuevamente sobre el logo de la app de Meta.

Ahora verás una nueva ventana. Anda a Aplicaciones, Fotos.

Una vez hecho eso, define el tamaño del logo y pulsa en “Listo”.

Con ello ya tendrás el nuevo “modo cereza” en la aplicación de WhatsApp listo para que lo disfrutes.

Más trucos de WhatsApp que desconocías

Síguenos en nuestras redes sociales: