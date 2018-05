WhatsApp se actualiza con nueva funciones que harán más dinámicas tus conversaciones. La novedad ahora son los Top Emojis, una sección en la que aparecerán los emoticones que más usas.



¡Ojo! No te confundas con los últimos emojis que has usado. Los Tops Emojis recopila un grupo de emoticones según el historial de uso. A diferencia de los últimos emojis, la lista no va desapareciendo según ingresa un nuevo emojis a la lista, sino se indexa según el uso reiterativo de emoticón.



Para hallar esta función, ingresa a los emojis de WhatsApp (no en el botón del teclado) y luego das clic en la lupa. Allí verás la fila de los Top Emojis.



WhatsApp aún tiene más sorpresas en el futuro. Se espera un cortador de enlaces y los stickers.

