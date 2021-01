No todo es felicidad en el mundo de quienes usan las APK para obtener un mejor servicio. WhatsApp ha decidido eliminar las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus, una aplicación alternativa que viene ganando adeptos en las últimas semanas.

La advertencia fue publicada por WhatsApp en su sitio web oficial y perjudica a quienes hayan descargado aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, reza el comunicado.

WhatsApp, además, alertó sobre la naturaleza de las aplicaciones de terceros que alteran el popular sistema de mensajería instantánea.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalaron.

El ultimátum de WhatsApp tiene lugar a unas cuantas semanas de haber anunciado los cambios en sus políticas de privacidad, los cuales han provocado la fuga de millones de usuarios.

¿Cómo eliminar cuenta de WhatsApp de forma definitiva?

Ingresa a la aplicación WhatsApp.

Presiona el botón de Menú en la parte superior.

Ingresa a ‘Ajustes’.

Una vez allí, se te abrirá otro menú con los detalles de tu perfil. Presiona allí la opción de ‘Cuenta.

En la parte inferior te saldrá la opción de ‘Eliminar cuenta’

Solo acepta la advertencia y tu cuenta quedará borrada. Recuerda que se borrará el historial de mensajes, todos los grupos que creaste y la copia de seguridad de Google Drive.

