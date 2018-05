¿Nunca has querido avisar a alguien estás allí, pero no sabes qué escribir? Bueno, resulta que ahora lo puedes hacer con WhatsApp y un truco para enviar un mensaje vacío.



WhatsApp no permite a sus usuarios enviar un mensaje totalmente vacío de contenido. Si lo intentas, te llegará una advertencia de la aplicación sobre lo que intentas hacer.



Felizmente hay una app en Google Play que te permite enviar un mensaje vacío de forma sencilla, aunque no se integra completamente en WhatsApp . Solo debes acceder a Blank Message y configurar el tamaño de la caja de texto vacío.



Como se visualiza el mensaje vacío en WhatsApp Como se visualiza el mensaje vacío en WhatsApp

Luego de este paso, pulsa sobre copiar al portapeles y lo pegas en las conversaciones que deseas enviar un mensaje vacío. El mensaje en sí no es que esté "vacío", sino que cuenta con códigos que hacen de contenido para WhatsApp , pero no se ve a los ojos del usuario.