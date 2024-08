Una de las cosas que está generando dolores de cabeza en los usuarios es que en WhatsApp les escriben desconocidos. En los mensajes se les propone una oferta de trabajo o ganar dinero en unos cuantos minutos. Pese a que la app ha informado, a través de sus historias, que no debes hacer caso, aquí te comento el botón que tienes que activar.

Resulta que ahora la compañía de WhatsApp ha introducido una nueva función para que nunca más te manden mensajes spam o que desconocidos te hablen. Esta herramienta se ha creado de manera urgente debido a que ciberdelincuentes han quebrado el principio de privacidad.

Aunque todavía está en prueba, la app ya ha empezado a habilitarla en aquellos celulares que tienen la denominada beta. ¿Cómo la descargo? Pues aquí te voy a brindar todos los pasos.

Para unirte a la Beta de WhatsApp no hay necesidad de pagar o pertenecer a un selecto grupo, por el contrario, bastará que estés atento a que haya vacantes para lograr un lugar. Lo puedes hacer desde Google Play de la siguiente manera:

Lo primero que hay que hacer será descargar la versión más reciente de WhatsApp. Para ello te sugiero que te unas a la beta de la app. Solo ingresa a Google Play, luego busca el nombre de la aplicación y, a continuación, presiona donde dice “Unirte” y listo. En ese momento, abre WhatsApp y dirígete a los Ajustes de la aplicación. Verás un panel con varias opciones para que puedas configurar la plataforma como te guste. Luego anda a la sección de Privacidad. Verás también otro menú. Deslízate hacia abajo hasta ver la opción de Avanzada. Pulsa sobre ella y activa el botón de “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”. Y listo. Ya habrás activado este tutorial.

Si aún no te has unido a la beta de WhatsApp o se te es muy difícil, no te preocupes porque aquí te voy a dar una serie de recomendaciones que te ayudarán a proteger tu número y tu información personal.

Nunca debes responder a dichos mensajes, ya que podrían robar tu cuenta personal demasiado rápido.

Asimismo, en el caso de que los agregues, es posible que accedan a tu información personal, sobre todo a tu foto de perfil, misma que puede ser robada.

En el caso de hacerlo, esa imagen podría ser empleado por los malhechores y, como consecuencia, se pueden hacer pasar por ti.

Simplemente, reporta ese número en WhatsApp pulsando los tres puntitos de la esquina superior. Asegúrate también de bloquearlos para que nunca más te fastidien.

