WhatsApp tiene a WhatsApp Plus en la mira. El mod no oficial del aplicativo de mensajería ha ganado miles de usuarios porque Meta no hace actualizaciones interesantes desde hace muchos meses. Sin embargo, para quienes usan WhatsApp Beta, podemos decir que habrá sorpresas en la próxima versión estándar de WhatsApp.

WhatsApp Plus es la preferida por los usuarios que gustan de las personalizaciones de sus chats. La posibilidad de cambiar el verde clásico de WhatsApp es un atractivo tan sencillo que Meta se resiste a hacer cambios hasta la fecha. Sin embargo, los desarrolladores están probando esta innovación hasta nuevo aviso.

La actualización 24.17.10.71 de WhatsApp Beta para iOS permite a los testers establecer un tema específico para determinados chats. Ya no tendrás la misma imagen e interfaz para todo, sino que podrás personalizar cada conversación a tu antojo.

WhatsApp Beta está avanzando en su proyecto de que los usuarios puedan activar temas predeterminados para sus chats. Actualmente, puedes hacer algo así pero las configuraciones se aplican para todas las conversaciones. Ahora, los usuarios tendrán la opción de elegir temas específicos para cada chat desde la pantalla de información.

Temas predeterminados para WhatsApp (WABetaInfo)

El sistema también permite que los usuarios puedan previsualizar cada tema para no perder tiempo durante la configuración. La comunidad tendrá un total de 10 temas a elegir y los cambios solo son visibles para el usuario que los activa mas no para los remitentes.

La ventaja de esta nueva función en WhatsApp Beta es que tendrás señales visuales para identificar cada conversación. ¿No te ha pasado que has escrito a alguien pensando que es otra persona? Que todos los chats se vean iguales aumenta el riesgo de equivocaciones y confusiones para los usuarios, así que la nueva función es bienvenida por muchos de la comunidad.

Instala WhatsApp Beta en tu celular

Puedes usar las nuevas características de WhatsApp Beta si formas parte del programa de testers para Android. El proceso es sencillo pero necesitarás un poco de suerte porque hay un número limitado de “testers” para cada actualización.

“Como evaluador, recibirás una actualización que incluye una versión de prueba de la aplicación WhatsApp Messenger, que también puede incluir versiones inéditas de su aplicación instantánea. [Estas versiones] pueden ser inestables”, explica Google. “Se recopilarán ciertos datos sobre su uso de la aplicación y se compartirán con el desarrollador para ayudar a mejorar la aplicación”.

Para convertirte en tester mediante Google Play Store, tendrás que hacer clic en este enlace y probar si es que hay un cupo para ti. En caso de haber sido aprobado, recibirás automáticamente la actualización del aplicativo si es que ya tienes WhatsApp. Caso contrario, deberás hacer la descarga y actualizar el sistema.

Otro método que puedes hacer si es que no hay cupo para WhatsApp Beta es probando con Beta Maniac, un software que escanea periódicamente los programas beta de las aplicaciones que tienes en tu celular. Solo instálalo para activar el sistema y espera a recibir la notificación de que hay cupo en WhatsApp Beta, dale clic y listo, formas parte del equipo de testers.

En el caso de tener un iPhone, deberás acceder a WhatsApp Beta a través de TestFligth. Descarga el software a través de este enlace.

Te puede interesar