De seguro ya has visto que el “mapache Pedro” se ha convertido en todo un éxito viral a nivel mundial. Su origen se popularizó en las redes sociales de TikTok con una canción de 1982 de la artista italiana Raffaella Carrá, pero esta vez mixeada con algo de electrónica. En dicho clip observamos al también conocido como “oso lavador” mostrar sus patitas y haciendo una serie de movimientos como si estuviera bailando. ¿Quieres tenerlo en WhatsApp? Pues no hay ningún problema porque hoy te brindaré todos los pasos para que disfrutes de este animalito en todos tus chats individuales o grupales. No hay ningún impedimento si empleas un celular Android o iPhone ya que en ambos casos puedes emplear el mismo tutorial.

Cómo descargar el sticker animado del “mapache Pedro” en WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación Sticker.ly

Puedes bajarla desde las tiendas de Google Play o iOS Store . No hay limitaciones en cuanto a marcas.

o . Una vez que ya lo tengas en tu móvil, solo queda ingresar a la app.

Dale los permisos correspondientes para activar las notificaciones.

WHATSAPP | De esta manera podrás usar el buscador para encontrar ese sticker que tanto deseas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque antes deberás usar tu cuenta de Google para poder acceder a las pegatinas.

Cuando te encuentres dentro solo queda ir a la barra de búsqueda .

. Solo escribe “mapache Pedro” o “Pedro Pedro Pedro”.

Sticker.ly te brindará una serie de resultados. Elige el pack que más te guste y donde se encuentre el divertido animalito bailando.

WHATSAPP | Si lo que deseas es tener al "Mapache Pedro" con audio en WhatsApp, entonces usa Sticker.ly. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo presiona en el ícono de WhatsApp y cargará una publicidad.

y cargará una publicidad. Deja que termine de reproducir y nuevamente anda a “Añadir” .

. Cuando culmine el proceso, anda a la app de mensajería rápida, y encontrarás todo el pack de stickers .

. Solo debes buscar el del “mapache Pedro” y listo. Ya podrás usarlo en tus chats de WhatsApp.

