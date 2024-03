Durante mucho tiempo te he explicado cómo cambiar la tonalidad de WhatsApp mucho antes de que se implemente su herramienta que te permitirá hacerlo sin ningún tipo de aplicación. Sin embargo, mientras espero que se active pronto, hoy te digo cómo es que obtuve el esperado “modo celeste” en la app. ¿Existe algún requisito? Solo que tengas un dispositivo Android completamente actualizado y un programa complementario completamente legal para que así te ayude bastante. Ojo, este no inmiscuirá en tus conversaciones ni te pedirá algún tipo de permiso para visualizar tus conversaciones, además no hay necesidad de descargar alguna APK como es el caso de WhatsApp Plus, misma que puede dañar tus chats en pocos segundos, generando el baneo de tu cuenta.

Cómo activar el “modo celeste” en WhatsApp

El primer paso para realizar este truco será obtener Nova Launcher.

Esta la puedes descargar desde la misma Google Play . Siempre de manera legal .

. Una vez que lo tengas, te pedirá configurar su estilo .

. En ese instante, cuando culmines, anda nuevamente a la app y verás un recuadro color naranja .

. Define Nova Launcher como predeterminado y reemplázala por encima de la capa de personalización de tu equipo.

WHATSAPP | De esta manera tan simple podrás tener el "modo celeste" en WhatsApp usando Nova Launcher. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo queda ir a tu navegador favorito y buscar el ícono de WhatsApp en color celeste .

. En ese instante descárgalo y mantenlo en la galería de tus fotos.

Posteriormente colocar el logo de WhatsApp en la pantalla principal de tu smartphone.

Presiona sobre ella alrededor de los 2 segundos y se mostrará una barra donde debes pulsar sobre “Editar”.

WHATSAPP | Así te quedará el "modo celeste" en tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación anda al ícono nuevamente, luego dale en Aplicaciones, Fotos, y elige el logo que bajaste con anterioridad .

. Reemplaza el matiz de WhatsApp y listo. Con ello ya tendrás el famoso “modo celeste” en la aplicación.

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?