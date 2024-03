De seguro has probado una serie de métodos para poder publicar un Estado de WhatsApp con música. Sin embargo, son varios los procesos que rondan en diversas webs que no funcionan como deseas. Es por esa razón que hoy te contaré en este tutorial los pasos que estoy usando para que esto se lleve a cabo sin fallos y, lo mejor de todo, es que podrás compartírselo a todos tus amigos quienes se preguntarán cómo lo hiciste. Eso sí, el único requisito es que seas un usuario que cuente con algún servicio streaming de pago como es el caso de Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal o Apple Music, apps que te permiten reproducir tus temas favoritos en segundo plano y con la pantalla apagada. Asimismo, no hay necesidad de tener que instalar otras aplicaciones de terceros que, usualmente, tienden a robarte cierta información personal.

Cómo poner música en tus Estados de WhatsApp

Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación streaming de música de tu preferencia .

. Recuerda que tiene que ser de pago. En caso de que tengas un servicio gratuito, este no funcionará.

Luego reproduce la canción que quisieras compartir en tus estados de WhatsApp y minimiza la aplicación.

WHATSAPP | Es importante que tengas una aplicación streaming de pago para que este truco de WhatsApp funcione. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cuando lo hagas, anda a WhatsApp en tu celular Android o iPhone y pulsa sobre Estados .

. Ahora añade uno y pulsa el botón de grabar .

. Empezará a registrar el video que desees con la música de fondo.

WHATSAPP | De momento solo funciona para los videos en WhatsApp. Así que aprovecha antes que se cambie todo. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cuando culmines, puedes escucharla y notarás que tiene la canción que elegiste .

. Un consejo es que coloques la música en volumen alto para que tengas un mejor registro del audio.

Publícala y listo, con ello ya tendrás tus Estados con música en WhatsApp.

También se puede colocar las letras de las canciones grabando la pantalla de tu smartphone y editando su tamaño.

