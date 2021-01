¿Nunca has usado WhatsApp Web? Básicamente, la empresa lanzó esta versión de la aplicación para una mayor comodidad del usuario. Si ingresas al siguiente enlace podrás acceder a la versión de navegadores.

Recuerda que no se trata de una cuenta de WhatsApp exactamente igual a la que tenemos en nuestro móvil. Al ingresar no se te pedirá un número de teléfono sino tendrás que escanear un código QR para vincular tu cuenta.

No obstante, debes tener cuidado con cerrar la ventana. Al salir de WhatsApp Web no se cierra sesión automáticamente. Si la vuelves a abrir y tu móvil está conectado a Internet podrás seguir usando la aplicación en tu ordenador.

Por este motivo, debes tener cuidado en donde dejas tu cuenta vinculada. Si no puedes acceder al PC en cuestión puedes cerrar todas las sesiones de tu móvil.

¿Cómo cerrar sesión en WhatsApp Web en todos los dispositivos?

En tu aplicativo móvil visita la parte superior de opciones. Allí te saldrá un menú en donde encontrarás diferentes accesos como ‘Nuevo grupo’, ‘Nueva difusión’, ‘Ajustes’, entre otros.

Deberás presionar ‘WhatsApp Web’ para ingresar a las opciones de configuración de la versión de ordenador. Una vez allí, se te informará de todos los dispositivos en donde tu cuenta está activa.

En la parte de abajo te aparecerá la opción de ‘Cerrar todas las sesiones’. Al presionarlo abandonarás todas las sesiones de los PCs en donde vinculaste tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

WhatsApp Plus 14.02 2021: descarga AQUÍ el APK HOY

¿Quieres tener las nuevas funciones? WhatsApp ha enfrentado su peor pesadilla luego de que varios usuarios desinstalaron la app con la finalidad de no aceptar la nuevas políticas 2021 y compartir sus datos personales con Facebook a fin de que este le brinde mejoras en la publicidad. ¿Quieres tener la versión Plus?

Como consecuencia a esto, miles de personas migraron no solamente a Telegram , Signal, sino que además descargaron WhatsApp Plu s, una app modificada de la original que, de momento, solo puedes instalarla mediante su APK.

Si bien corres riesgos en descargar la aplicación de WhatsApp Plus , podrás obtener una serie de alternativas y novedades que la app original no cuenta de momento como cambiar de color toda la plataforma, evitar que te vean “en línea”, nunca más dejar “en visto”, etc.

WhatsApp Plus llega a su versión 14.02, la misma que se ha actualizado hace pocos días. ¿Qué novedades trae? Aquí te lo contamos y cómo poder descargar el APK.

NOVEDADES DE WHATSAPP PLUS 14.02: CÓMO DESCARGAR EL APK

Según lo publicado por malavida , una web que se encarga de publicar siempre el APK actual de WhatsApp Plus , menciona que la app ha agregado una serie de mejoras:

Adapta colores de la interfaz o tamaño de la fuente a tu gusto.

Envía archivos de audio y vídeo de gran tamaño.

Descarga o envía fotos con su calidad original.

Funciones de compartición rápida.

Copy & Paste parcial: selecciona una parte del texto que desees copiar y pegar y envíalo a tus contactos.

parcial: selecciona una parte del texto que desees copiar y pegar y envíalo a tus contactos. Ocultar imagen de perfil.

Consultar horas de conexión y estado desde la pantalla de chat.

Instalar diferentes temas.

Cabe precisar que cada usuario es responsable de instalar WhatsApp Plus 14.02. Recuerda que puedes ser baneado por la aplicación original en un futuro.

De momento Telegram no tiene la opción para obtener la beta de su aplicativo en smartphones y en Android como WhatsApp. Por lo que es posible que, ante su alza de popularidad, este llegue y cualquier usuario se pueda suscribir. ¿Te unirías?