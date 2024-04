Si no quieres que nadie se entere a quién escribes y por qué demoras tanto en contestar, entonces este es el truco que debes probar. Se trata de una herramienta que ya puedes emplear con la última versión de WhatsApp: la opción para chatear con todos tus amigos sin ponerle un nombre a tu conversación grupal. ¿Cómo se hace? Pues es bastante sencillo, aunque eso sí, no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación de terceros que puede dañar tu dispositivo móvil o tu cuenta. Por el contrario, todo lo puedes emplear desde la misma app de Meta. Lo mejor de todo es que estos pasos también puedes usarlos en caso desees ocultar un contacto en la plataforma de Mark Zuckerberg. Así que sigue este tutorial para no cometer ningún error.

Cómo crear un grupo sin nombre en WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer será ingresar a WhatsApp.

Luego pulsa los tres puntitos de la esquina superior.

Allí solamente debes dirigirte a “Crear grupo”.

Ahora te pedirá añadir a alguno de tus contactos. Usa el de tu mejor amigo.

Cuando tengas todo, solamente se te pedirá el nombre del grupo.

WHATSAPP | De esta manera podrás tener el grupo de WhatsApp con su nombre en blanco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante vas a ir a la web de Unicode para poder copiar el “blank text” .

. Puedes ingresar a este enlace .

. Allí deberás copiar el ícono o seleccionarlo tú mismo.

WHATSAPP | De esta manera quedará el nombre de tu grupo de WhatsApp en blanco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento solo tienes pegar el espacio en blanco del nombre del grupo.

Dale en continuar y listo, ya tendrás un grupo de WhatsApp sin nombre.

