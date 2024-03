WhatsApp tiene una serie de trucos, muchos de ellos no han sido mostrados por la app de Meta. Durante mucho tiempo he estado usando una herramienta que me permite leer todos los mensajes que recibo en la aplicación sin la necesidad de abrir la plataforma en tu celular Android. Estaba bastante escondido, pero hoy es tiempo de revelarlo para que así puedas mirar lo que te escriben ya sea en tus chats individuales como en los grupales. Recuerda que este tutorial solo es posible realizarlo en todos los dispositivos con sistema operativo de Google, ya que en los móviles con iPhone prácticamente todo está cifrado. A mi me ha funcionado de maravilla y el objetivo de este tutorial es que lo emplees paso a paso.

Cómo leer tus mensajes de WhatsApp sin entrar a la app

Lo primero es chequear si tienes una nueva versión de WhatsApp esperando a que la descargues.

En caso encontrar una en Google Play, lo mejor será instalarla en tu terminal Android .

. Ahora dirígete a un espacio en blanco dentro de la pantalla de tu celular.

Presiona dos segundos y aparecerá en la parte baja una serie de opciones. Yo usé la de Widgets .

. Pulsa allí y ahora simplemente anda al Widget de WhatsApp.

WhATSAPP | Para empezar deberás habilitar los widgets en tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige el que tiene forma de cuadrado y con el que puedes ver tus chats.

Determina el tamaño. Yo te recomiendo que esta ocupe toda la pantalla.

Y listo. Cuando menos lo esperes, verás que todos los mensajes que recibes aparecerán en orden en el rectángulo.

Eso sí, si hay necesidad de tener que responder un chat, deberás abrir WhatsApp para hacerlo o simplemente usar la barra de notificaciones.

WHATSAPP | De esta manera se verá el widget de WhatsApp para chequear tus chats sin ingresar a la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

