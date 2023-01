El año 2023 parece que se reactivarán la mayoría de industrias, pero se mantendrá en algunas de ellas el teletrabajo. Por este motivo, debes conocer todas las herramientas que te ofrece WhatsApp para poder estar siempre conectado con amigos, familiares y colegas.

Además de realizar videollamadas para ser utilizadas como salas de reunión, la aplicación cuenta con comunidades. Se trata de una herramienta muy útil para la organización de los grupos y grandes números de personas con un interés en común.

Por ejemplo, puedes contar con varios grupos de integrantes de equipos de trabajo y una gran comunidad que engloba toda la empresa. De esta forma, el administrador de la comunidad ahora puede enviar comunicados personalizados a cada uno de los grupos sin tener que ir chat por chat.

¿Todavía no has utilizado esta herramienta? Estos son los pasos que debes seguir para poder crear una comunidad. Recuerda que no solo puedes usarla para el trabajo, también sirve paral a organización de una junta de vecinos o quizás para los padres de familia de algún colegio.

¿Cómo crear una comunidad en WhatsApp?

Ingresa a Google Play y actualiza la aplicación WhatsApp.

Abre la app y ve a la nueva pestaña de “Comunidades”.

Deberás llenar todos los datos que te piden, como nombre de la comunidad, descripción y foto de perfil.

Seguidamente, presiona el botón de la fecha y selecciona todos los grupos que serán parte de la comunidad.

Podrás “Crear grupo” o “Añadir grupo existente”.

Las comunidades pueden contar hasta con 50 grupos y un grupo de avisos o alertas. Este último permite añadir hasta 5000 usuarios y si lo permites, cada miembro de la comunidad puede unirse libremente a los diferentes grupos.

Por el momento, WhatsApp está trabajando en los grupos cerrados, pero todavía se encuentra en etapa de desarrollo en la beta. En un futuro se podrán cerrar los grupos para evitar migraciones de usuarios.

