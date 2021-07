¿Te equivocaste de enviar un mensaje de WhatsApp por culpa del corrector? Con solo tener el número de celular de la otra persona puedes acceder a no solo un chat tradicional, sin o también mandar fotos, videos, GIF, stickers animados y hasta activar los mensajes que desaparecen en 7 días y está siendo un total éxito.

Asimismo, WhatsApp beta te permite utilizar la función que te permite abrir tus chats en varios dispositivos a la vez sin necesidad de tener tu celular a la mano. Pero hay mucho más trucos que algunos usuarios que conversan allí tienden a usar. Uno de ellos es cómo desactivar el corrector.

Esta herramienta, por defecto, viene en todos los smartphones del mundo. Sea el celular que utilices, Android o iPhone, el keyboard tiende a mantener activa la función del corrector. ¿Quieres evitar que te corrija cuando escribes?

Los pasos son bastante rápidos y no es necesario tener que descargar algún programa de terceros que muchas veces te piden solicitud para ingresar a tus contactos de WhatsApp y hasta instalar otras aplicaciones desconocidas.

CÓMO DESACTIVAR EL CORRECTOR DE WHATSAPP

Si no quieres que tu amigo te pregunte qué cosa has escrito por WhatsApp o el corrector no hable por ti, entonces estos son todos los pasos que debes hacer tanto en tu terminal Android como iPhone:

En el caso de los Android simplemente dirígete a WhatsApp. Cuando pulses sobre el teclado verás una rueca. Allí dice “Corrección ortográfica”. Desactívala y listo, con ello ya evitarás que ciertas palabras cambien a lo que tú no deseas.

De esta manera podrás eliminar el auto corrector de WhatsApp. (Foto: MAG)

En el caso de los iPhone nuevamente ingresa a WhatsApp. Pulsa sobre el ícono de la carita alrededor de dos segundos. Se abrirá una función llamada “Configuración de teclado”. Desactiva la pestaña de Autocorrección y listo.

Cabe precisar que si el corrector de WhatsApp es de tu agrado, puedes regresar y activar la misma herramienta realizando los pasos que te hemos mencionado.