¿Alguna vez escribiste un mensaje de WhatsApp y el teclado te jugó una mala pasada? Esto suele suceder a diario. Las personas están cansadas de tener que disculparse por un error que lo ha cometido el keyboard, pero eso se acabó. Si quisiste decir “Hola” y se cambió a otra palabra que no tiene nada que ver en tu conversación, no te preocupes porque hoy te enseñaré todos los pasos para que puedas desactivar la corrección automática dentro de la aplicación. Lo mejor de todo es que este tutorial lo puedes realizar en pocos segundos y no hay necesidad de tener que deshabilitar o desinstalar un programa de tu smartphone, por el contrario, solo debes dirigirte a los Ajustes de tu equipo para darle una solución.

Cómo desactivar el corrector de WhatsApp

Primero, ingresa a la app de Gboard .

. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Corrección ortográfica”.

Desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor denominado “ Corrección automática ”.

”. Abandone las configuraciones del teclado para conservar los cambios.

WHATSAPP | Si lo que quieres es evitar decir cosas que no van acorde a tu conversación, entonces usa este truco de WhatsApp.

El siguiente paso es abrir WhatsApp .

. Accede a cualquier conversación personal o grupal.

Finalmente, escribe una palabra incorrecta y no será corregida por Gboard.

