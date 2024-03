Pocos se han atrevido a mandar el emoji de la cara sonriente en WhatsApp debido a que no conocen su significado. Al igual que tú, también tenía mis dudas sobre lo que era, hasta que recurrí a Emojipedia para poder conocer realmente lo que es el emoticón también conocido como Smirking Face. Usualmente puede expresar que algo le ha parecido interesante, mientras que en otras ocasiones tiene que ver con un sentido de superioridad. Además puedes emplearlo en frases como “Creo que ese chico me está gustando” o “Tengo o no la razón”. Pero recuerda, su interpretación puede variar dependiendo del contexto en que lo uses dentro de tus conversaciones, por lo que debes tomar con precaución cuando lo emplees. Ahora ya no será ningún problema porque yo te ayudaré a saberlo para que no te equivoques.

Que significa la cara sonriente en WhatsApp

Usualmente este emoji es representado con una media sonrisa a un lado de la boca, lo que a menudo implica presunción.

También quiere decir que es confianza en uno mismo o un sentido de superioridad .

. Pero no solo ello, sino que este emoji puede transmitir coqueteo o sugerir una actitud astuta y cómplice.

WHATSAPP | La cara sonriente o Smirking face puede significar varias cosas en WhatsApp dependiendo del contexto. (Foto: Emojipedia)

De igual forma, en otros casos puede significar que esa persona está queriendo decir que tiene razón.

Incluso, la web emojiterra indica que quiere decir: satisfecho consigo mismo o para sugerir un entendimiento secreto entre personas.

indica que quiere decir: satisfecho consigo mismo o para sugerir un entendimiento secreto entre personas. Smirking Face se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

WHATSAPP | El emoji de la cara sonriente la puedes encontrar en la sección de personas en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Frases donde puedes usar el emoji de WhatsApp

Acabo de lograr la presentación como un jefe.😏

Tengo una sorpresa secreta para ti... pero no te la diré todavía.😏

Cuando sabes la respuesta a la pregunta pero quieres dejar que ellos la resuelvan😏

