WhatsApp empezará a actualizar no solo su aplicación en todo el mundo, sino que también impondrá nuevos requisitos para que puedas emplear la app de Meta. Esto se debe a las regulaciones que está haciendo la Unión Europea no solo para que puedas chatear con seguridad, sino también interactuar con otros programas de mensajería sin límite alguno y, sobre todo, que no haya ningún tipo de rivalidad. Esta función entrará en vigencia a partir del 11 de abril, pero a ella se le suma un requisito más que dejará a miles de usuarios fuera de poder chatear con sus amigos o seres queridos. Es por esa razón que hoy te contaré todo acerca de ese cambio que puede perjudar a un miembro de tu familia. Toma en cuenta estos detalles que te proporciono.

Cuál es el nuevo requisito para usar WhatsApp

Solo existe un solo requisito para poder usar WhatsApp de momento.

Este es que debas cumplir con una edad mínima de 16 años para hacer uso de la aplicación .

. En caso tu menor hijo emplee la app, puede estar expuesto a miles de peligros.

Lo mejor también siempre será chequear sus conversaciones o, en el mejor de los casos, vincular su celular con el tuyo.

WHATSAPP | Siempre lee todas las condiciones de uso de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa manera podrás saber con quién habla y si esa persona es un extraño.

Recuerda que antes la edad mínima para usar WhatsApp era 13 años, pero vistos los últimos casos donde están envuelto menores, ha decidido elevar la cuota .

. Si no haces caso a ello, la app podría cerrar tu cuenta, aunque se desconoce el método que va a emplear.

Otros requisitos que pide WhatsApp para que lo descargues en tu celular o PC

WhatsApp para Android : Sistema operativo Android 5.0 o versiones superiores y 300 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo Android 5.0 o versiones superiores y 300 MB de almacenamiento. WhatsApp para iOS : Sistema operativo iOS 12 o versiones superiores y 193,1 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo iOS 12 o versiones superiores y 193,1 MB de almacenamiento. WhatsApp para Windows : Sistema operativo Windows 10 o versiones superiores y 186.4 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo Windows 10 o versiones superiores y 186.4 MB de almacenamiento. WhatsApp Desktop (iOS): Sistema operativo macOS 10.11.0 y 130,9 MB de almacenamiento.

Trucos de WhatsApp que te recomiendo saber