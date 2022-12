Desde WhatsApp puedes realizar varias configuraciones para aumentar la seguridad de tu cuenta. Una de ellas es la verificación en dos pasos, una forma bastante práctica en la que deberás crear un PIN para acceder a la app, de esta manera, evitarás que terceros lean tus chats sin permiso.

No obstante, si por algún motivo ya no deseas tener la verificación en dos pasos habilitada en tu iPhone, puedes desactivarla en tan solo instantes, por lo que no tendrás que realizar procesos demasiados tediosos para lograrlo.

Bajo esta premisa, en DEPOR te compartimos una guía completa que debes aplicar para que ya no tengas activada esta función en tu cuenta de WhatsApp.

Desactivar la verificación en dos pasos en WhatsApp desde iOS

Si ya no deseas reforzar la seguridad de WhatsApp en tu dispositivo móvil porque te resulta muy tedioso, sigue los pasos para desactivar la verificación en dos pasos.

Lo que primero debes hacer es abrir la app de WhatsApp desde tu iPhone.

Tras esto, entra a la aplicación Ajustes o Configuración.

Una vez hecho esto, presiona en Cuenta.

Entre las opciones disponibles, elige Verificación en dos pasos.

Ahora, toca en la alternativa Desactivar.

Confirma la acción y pulsa nuevamente en Desactivar.

